Τι είναι το κεφαλούδι που έψαχναν οι Έλληνες στο Google

«Τι είναι το κεφαλούδι»; Αυτό αναρωτήθηκαν φέτος εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου και το αναζήτησαν στο Google, κάνοντάς το ένα από τα μεγαλύτερα trends για τη χρονιά που φεύγει.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Κεφαλούδι ή αλλιώς Oxyura leucocephala είναι μια πάπια με ασυνήθιστη εμφάνιση, η οποία διαβιεί κυρίως σε υγρότοπους.

Το αρσενικό έχει ένα χοντρό άσπρο κεφάλι με μαύρο σώμα και γαλαζωπό κυρτωμένο ράμφος, ενώ το σώμα του είναι ανοιχτόχρωμο καφέ και η μυτερή ουρά του είναι συχνά ανασηκωμένη.

Τόσο τα αρσενικά, όσο και τα θηλυκά δεν ξεπερνούν τα 43-48 εκατοστά, όμως τα θηλυκά είναι γενικά πιο σκουρόχρωμα στο κεφάλι, με ανοιχτόχρωμα μάγουλα που τα διασχίζει μια σκούρα γραμμή, ενώ το σώμα τους έχει ξανθοκάστανο χρώμα.

Τα κεφαλούδια πετάνε μόνο για να μεταναστεύσουν, είναι όμως ταχύτατα στην κίνησή τους μέσα στο νερό χρησιμοποιώντας την ουρά τους για ώθηση.

Αναπαράγονται σε μικρά ρηχά έλη, γλυκού ή υφάλμυρου νερού, τα οποία όμως συνδέονται με μεγαλύτερα υγροτοπικά οικοσυστήματα.

Τέτοιου είδους υγρότοποι έχουν συχνά εποχιακό χαρακτήρα δηλαδή δημιουργούνται από ανοιξιάτικες πλημμύρες και ξηραίνονται το καλοκαίρι, όμως χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα παραγωγικοί καθώς είναι πλούσιοι σε υδρόβια βλάστηση και ασπόνδυλα. Το χειμώνα, τα Κεφαλούδια προτιμούν μεγάλης έκτασης υφάλμυρες ή αλμυρές λίμνες.

Το χειμώνα σχηματίζουν μεγάλα κοπάδια, όμως την άνοιξη σκορπίζονται σε μικρές ομάδες για να βρουν τις κατάλληλες περιοχές για να αναπαραχθούν.

Αν και το αναπαραγωγικό τους δυναμικό είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς φτάνει έως το 80%, λίγα είναι τα πτηνά που καταφέρνουν τελικά να αναπαραχθούν κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα στο σύνολο του πληθυσμού, η αναπαραγωγική επιτυχία να είναι σχετικά χαμηλή.

Η εξάρτησή τους από τα εποχιακά έλη και τους μικρούς ρηχούς υγροτόπους που σχηματίζονται ευκαιριακά, αποτελεί και τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωσή τους.

Savka (White-headed duck). Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769). Bird Class (Aves). The order is goose-like (Anseriformes). The duck family (Anatidae). Conservation status: an endangered species. Crimea. Photo: Yakhontov E.L. pic.twitter.com/2GJ8iTTy8n