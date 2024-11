Χριστουγεννιάτικο Bazaar και γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2025

Για μια ακόμα χρονιά, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ -Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», διοργανώνει το πιο χριστουγεννιάτικο Bazaar της πόλης! Την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2024 στο ξενοδοχείο «SEMIRAMIS» στο Κεφαλάρι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ ανοίγουμε την αγκαλιά μας και στηρίζουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Στο Bazaar θα βρείτε το γούρι «ΗΛΙΟΣ» της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2025. Ο ήλιος, η πηγή της ζωής, με τις αχτίδες του θα ζεσταίνει τις καρδιές μας, χαρίζοντας απλόχερα αγάπη, υγεία και τύχη και θα μας δείχνει το δρόμο για μια νέα χρονιά γεμάτη φως, αισιοδοξία και ελπίδα!

Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την καταξιωμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων, επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth, κυρία Μαριάννα Λαιμού και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Φέτος, το περίπτερο του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ θα είναι πιο ανανεωμένο και πολύχρωμο από ποτέ:

Με έμπνευση από το γούρι μας και με motto «Rays of Love», η ομάδα της «ΕΛΠΙΔΑΣ», του «ELPIDA Youth» και του e-shop του Συλλόγου έχουν ετοιμάσει μοναδικές δημιουργίες.

Παράλληλα, η ομάδα της ΕΛΠΙΔΑΣ παρουσιάζει την σειρά «Οι Ήρωες ταξιδεύουν» που αποτελείται από μοναδικά προϊόντα με έμπνευση από ζωγραφιές των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ: σάκους παιχνιδιών, κασετίνες, pouches, κούπες, lunch bags, πάνινες tote bags, scrunchies, παιδικές ποδιές, όλα με τα χρώματα, την αγάπη και την ευαισθησία των παιδιών μας!

Στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα βρείτε ακόμα το συλλεκτικό hoodie που σχεδίασε η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια και μέλος του Σωματείου, Celia Kritharioti, ειδικά για την ΕΛΠΙΔΑ, καθώς και όμορφα αντικείμενα από τις γνωστές εταιρείες AtoJ, Bleecker & Love, Emily Vafias, Hoopladoo, Kiddoboo, Klimentini Studio, Osmos Hellas, Paja Toquilla, Solid Fashion Concept, Sorbet Island, Themis Z, The Hippo and the Donkey, The Lunch Bags, The Toy Bin, Type Center, 2803 Fashion Loft που φέτος συνεργάζονται με το Σωματείο στηρίζοντας τους σκοπούς μας!

Όπως κάθε χρόνο στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα υπάρχει η δυνατότητα να προσωποποιήσετε τα δώρα σας, γράφοντας πάνω τα ονόματα των αγαπημένων σας προσώπων!

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτών των προϊόντων θα διατεθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Σωματείου.

Παράλληλα, στο Bazaar θα συμμετάσχουν 31 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου, και συγκεκριμένα:

ALALEON, ALL ABOUT EVE, APERITTA IS CLASSIC, DANELIAN DIAMOND CLUB, DEPTA THE CONCEPT STORE, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, FYSTIKI SHOP, FRENCHIE, HAPPY EVER AFTER, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, LINEN LINES BY LIVADIOTIS, MARIANNA LEMOS, MRS ZEBRA, NAKAS CONCEPT, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL' S GRANOLA, RAM OUTFITS, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SERKOS, THE MAMACITA STORE, THE PARTY LOFT, THOMAS WORKSHOP, TINY, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VST, ZOEK.

Παρών στο Bazaar θα είναι, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.

Στο πλευρό μας θα είναι και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89.8 ο οποίος θα εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης με αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, γνωστούς καλλιτέχνες και πολλές ακόμα εκπλήξεις!

ΧΑΡΙΣΤΕ «ΕΛΠΙΔΑ» ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

ΑΠΟ ΤΟ ESHOP ΜΑΣ

Το γούρι μας για το 2025, καθώς και μια σειρά πρωτότυπα δώρα με την υπογραφή της ΕΛΠΙΔΑΣ, μπορείτε παράλληλα να τα προμηθευτείτε και από το eshop του Σωματείου μας:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: eshop.elpida.org

FACEBOOK PAGE: @ELPIDAAssociationEShop

INSTAGRAM PAGE: @elpida_eshop

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθενται εξ ολοκλήρου για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Και φέτος σας θέλουμε κοντά μας για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα αγάπης για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»!

