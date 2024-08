Εφιαλτική πρόβλεψη για σεισμό 7 Ρίχτερ σύντομα στην Ελλάδα

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή στα Χανιά, προκαλώντας ανησυχία / Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Ο ερευνητής Frank Hoogerbeets προέβη σε μια άκρως ανησυχητική πρόβλεψη που αφορά τη χώρα μας κι έναν επικείμενο σεισμό που θα τη «σαρώσει», καθώς θα «αγγίξει» - σύμφωνα με τα λεγόμενά του - τα 7 Ρίχτερ.

«Καθώς πλησιάζουμε στις 18-19 Αυγούστου, είναι σημαντικό να είμαστε σε επιφυλακή για έναν πιθανό μεγάλο σεισμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες αυξομειώσεις, η Κρήτη, η Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα, το Αιγαίο και ο Μαρμαράς βρίσκονται σε επιπλέον επιφυλακή. Μπορεί εύκολα να φτάσει το μέγεθος 7 σε αυτή την περιοχή», γράφει σε ανάρτησή του ο Frank Hoogerbeets.

«Η πιο κρίσιμη περίοδος θα είναι πιθανότατα 20-23 Αυγούστου, αλλά μια ισχυρή δόνηση μπορεί ήδη να συμβεί περίπου στις 15-16 Αυγούστου».

As we approach 18-19 August, it is important to be on watch for a possible large earthquake.



According to the latest fluctuations, Crete, Greece, Dodecanese Islands, Aegean Sea, and Marmara on extra alert.



Latest fluctuations



