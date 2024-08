Φωτιά Αττική: Tο μέγεθος της καταστροφής κατέγραψε ο Copernicus

Το μέγεθος της καταστροφής αποκαλύπτουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην ΒΑ Αττική στις 11 Αυγούστου.

Η ομάδα χαρτογράφησης της υπηρεσίας διαπίστωσε ότι τα μέτωπα της πυρκαγιάς εκτείνονταν στα 23 χιλιόμετρα. Τα ενεργά μέτωπα ήταν 168, ενώ κάηκαν 85.000 στρέμματα γης.

Το σύννεφο καπνού από τη φωτιά εκτεινόταν σε έκταση πάνω από 300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά προς τη Λιβύη.

Παράλληλα, το Copernicus Sentinel-2 κατέγραψε εικόνα στις 12 Αυγούστου, που έδειχνε την πυρκαγιά που μαινόταν λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Η εικόνα δείχνει τα μέτωπα της φωτιάς με κόκκινο και τις καμένες περιοχές με σκούρο καφέ.

#EMSR746



As the #wildfire north of #Athens 🇬🇷 continues to rage, the 🇪🇺 is working together to respond



Our #MappingTeam has delivered its Delineation Product, which, as of 12 August, has detected:



🔸+8,500 hectares of burnt area

🔸23 km of fire fronts

🔸168 active flames pic.twitter.com/zb8SUFDUoX