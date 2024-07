Φωτιά στα Χανιά - Ήχησε το 112 για εκκένωση δύο οικισμών

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στις Αγρίλες Χανίων.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο 10 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή αό υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Οι δυνάμεις που σπεύδουν στο σημείο συνεχώς αυξάνονται.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



📌 #Chania



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Agrilies #Chania



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/ubCDq4DIcS