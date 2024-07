Εκπαιδευτική Δράση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τη MORE

Η σχολική χρονιά έκλεισε διαφορετικά φέτος για 40 Δημοτικά και Γυμνάσια Σχολεία σε Κάρυστο, Ερέτρια, Κύμη – Αλιβέρι, Πτολεμαΐδα, Σιάτιστα, Εράτυρα και Μονεμβασιά.

Η MORE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, ταξίδεψε στις περιοχές αυτές και υλοποίησε εκπαιδευτική δράση, με αντικείμενο τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνεργασία με τον οργανισμό STEM Education. Έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα που βοηθούν μαθητές όλων των ηλικιών να εξοικειωθούν με την πρωτοποριακή εκπαιδευτική μέθοδο STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Οι μαθήτριες και οι μαθητές, μέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα που βασίζονται στη διάδραση και την ενεργή συμμετοχή, διαπιστώνουν πόσο πολύτιμη είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και με τη χρήση απλών δομικών υλικών, τα παιδιά κατασκευάζουν, μεταξύ άλλων, μοντέλα προσομοίωσης ηλιακών οχημάτων, αιολικής γεννήτριας, αλλά και μια ηλιακή βάση επαναφόρτισης. Με αυτό τον τρόπο, μετατρέπουν τον φυσικό άνεμο και τις ακτίνες του ήλιου σε ηλεκτρισμό, όπως αυτός που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.

Η εκπαιδευτική αυτή δράση συνολικής διάρκειας 3 μηνών ξεκίνησε φέτος και ολοκληρώνεται την επόμενη σχολική χρονιά, στοχεύοντας στην σωστή ενημέρωση των μαθητών για τα οφέλη από τη χρήση των ΑΠΕ στο περιβάλλον, στην οικονομία και στις τοπικές κοινωνίες, στην κατάρριψη των μύθων για την επίδραση των ΑΠΕ στο περιβάλλον καθώς και στην ενημέρωση για την σημασία της καθαρής ενέργειας για το μέλλον του πλανήτη.

Σχετικά με τη MORE:

Η Motor Oil Renewable Energy (ΜΟRE) είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στις καθαρότερες μορφές ενέργειας. Το 2022 η MORE ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά του δεύτερου μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η εξαγορά αυτή προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα της MORE, συγκροτώντας ένα σημαντικότατο χαρτοφυλάκιο έργων προς ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, η MORE γίνεται σταδιακά ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η MORE αναπτύσσει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες (Battery Energy Storage) και σχεδιάζει τη δραστηριοποίηση της στους Υπεράκτιους Σταθμούς Αιολικής Ενέργειας (Offshore Wind Parks).

