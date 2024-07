Αναταράξεις σε πτήση – Επιβάτης βρέθηκε στο ντουλάπι χειραποσκευών

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες κατά τη διάρκεια πτήσης της Air Europa, λόγω αναταράξεων. Ο κυβερνήτης του Boeing 787-9 Dreamliner αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην πόλη Νατάλ της Βραζιλίας.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Μαδρίτη με προορισμό το Μοντεβιδέο. Λόγω των αναταράξεων υπέστη σοβαρές ζημιές στα καθίσματα, ακόμα και στην οροφή του.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ δείχνει έναν άνδρα να έχει εκσφενδονιστεί και να έχει σφηνώσει στο ντουλάπι χειραποσκευών πάνω από τα καθίσματα, ενώ άλλοι επιβάτες έσπευσαν να τον βοηθήσουν να κατέβει.

