Οι 25 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2024 - Ανάμεσά τους 4 ελληνικές

Το Tripadvisor δημοσίευσε τη λίστα με τις 25 παραλίες - διαμάντια της Ευρώπης για το 2024, κάνοντας την προσμονή για το καλοκαίρι ακόμη πιο έντονη. Ανάμεσα στις 25 αυτές παραλίες, υπάρχουν και 4 ελληνικές!

Η εν λόγω λίστα δημιουργήθηκε από τα Travellers' Choice Best of the Best Awards for Beaches 2024 για τις καλύτερες του κόσμου. Εκπονήθηκε βάσει των κριτικών στο Tripadvisor από ταξιδιώτες, στο διάστημα Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2023.

Είναι γεγονός, όπως παρατηρεί κανείς, πως στη λίστα φιγουράρουν στις τρεις πρώτες θέσεις παραλίες χωρών της Μεσογείου, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Tripadvisor: Η Νο1 παραλία στην Ευρώπη

Κορυφαία παραλία στην Ευρώπη για το 2024 αναδείχθηκε η Praia da Falésia στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

«Η Praia da Falésia είναι γνωστή για τους εντυπωσιακούς βράχους, τη χρυσή άμμο και τα αστραφτερά γαλάζια νερά της. Κάντε ηλιοθεραπεία στην τεράστια ακτή, κάντε κολύμπι ή σέρφινγκ στα κύματα ή κάντε μια βόλτα στο γραφικό μονοπάτι στην κορυφή των βράχων και δείτε την απίστευτη θέα», λέει χαρακτηριστικά το Tripadvisor.

Η Νο1 παραλία στην Ευρώπη για το 2024, Praia da Falésia / Unsplash

Δεύτερη καλύτερη παραλία στην Ευρώπη, βάση του Tripadvisor, είναι η Spiaggia dei Conigli στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας. Τρίτη η παραλία La Concha στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας.

Spiaggia dei Conigli / Unsplash

La Concha / Unsplash

Tripadvisor: Τέσσερις ελληνικές παραλίες στο Top25

Φυσικά, από τη λίστα δε θα μπορούσαν να λείπουν και τέσσερις ελληνικές παραλίες που κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες και είναι γνωστές παγκοσμίως.

Στην 6η θέση σκαρφάλωσε η παραλία Φαλάσαρνα στην Κρήτη.

Φαλάσαρνα / Unsplash

Στην 8η θέση βρίσκεται η παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς.



Μύρτος / Unsplash

12η κατετάγη η παραλία Άντονι Κουίν στη Ρόδο, ενώ η τελευταία ελληνική παραλία της λίστας είναι τα Μάταλα της Κρήτης που βρίσκονται στη 14η θέση.

Οι 25 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Tripadvisor



Praia da Falésia, Πορτογαλία Spiaggia dei Conigli, Ιταλία Παραλία La Concha, Ισπανία Παραλία Reynisfjara, Ισλανδία Playa de Las Canteras, Ισπανία Φαλάσαρνα, Ελλάδα Παραλία Νησί, Κύπρος Παραλία Μύρτος, Ελλάδα Playa de Maspalomas, Ισπανία Παραλία Μαύρης Άμμου, Ισλανδία Παραλία Playa de Muro, Ισπανία Παραλία Άντονι Κουίν, Ελλάδα Plage de Palombaggia, Γαλλία Μάταλα, Ελλάδα Fig Tree Bay, Κύπρος Iztuzu, Türkiye Cala Mariolu, Ιταλία Παραλία Μακρόνησος, Κύπρος Παραλία Weymouth, Ηνωμένο Βασίλειο Παραλία Bournemouth, Ηνωμένο Βασίλειο Παραλία Konyaalti, Τουρκία Praia da Nazare, Πορτογαλία Lido Marakaibbo, Ιταλία Praia dos Três Irmãos, Πορτογαλία Παραλία Mellieha, Μάλτα

