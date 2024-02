Άγιος Βαλεντίνος για χωρισμένους: Σπάσε ένα αμάξι με το όνομα του πρώην σου- βίντεο ΣΚΑΪ

Είναι του Αγίου Βαλεντίνου και είσαι χωρισμένος; Στο Ηνωμένο Βασίλειο μια εταιρία έχει σκεφτεί και αυτό το target group και προσφέρει τις υπηρεσίες για να εκτονωθούν οι «πονεμένοι» και να γίνει «κομμάτια» η στεναχώρια τους.

Πώς; Δίνοντας τη δυνατότητα να καταστρέψεις ένα αμάξι που γράφει πάνω το όνομα του πρώην σου ή οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να γράψεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απλώς να εισάγουν το όνομα του ατόμου που θέλουν να «καταστρέψουν» στο site του «Scrap Car Comparison».

H εταιρία που δίνει τη δυναότητα να γραφτεί το όνομα του πρώην σου σε όχημα για απόσυρση πριν καταστραφεί/ φωτογραφία από Scrap Car Comparison

Η ιστοσελίδα που έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ασχολείται με την απόσυρση οχημάτων. Παρέχει, παράλληλα, και την «υπηρεσία» της συμβολικής απόσυρσης… ενός πρώην συντρόφου, ακόμη και με φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία της πράξης. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται «Scrap Your Ex» και η υπηρεσία θα είναι ανοιχτή μέχρι και σήμερα.

This Valentine's Day, Scrap Car Comparison is giving YOU the chance to channel your heartbreak into something more cathartic!

Register you interest for the opportunity to give your ex the goodbye they deserve - by naming a car after them and CRUSHING it: https://t.co/kdoUqvGwh9