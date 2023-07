Ίος: Νεκροί δύο 17χρονοι Ιρλανδοί που γιόρταζαν την αποφοίτησή τους

Δύο 17χρονοι από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ίο.

Σύμφωνα με το Ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTÉ οι δύο νεαροί, Άντριου Ο’ Ντόνελ και Μαξ Γουόλ αποφοίτησαν από το ίδιο σχολείο και ήρθαν στην Ελλάδα για να το γιορτάσουν.

Τα δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους δε διαφορετικά περιστατικά, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr, οι δύο 17χρονοι ξεκίνησαν το Σάββατο από νωρίς το μεσημέρι να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να διασκεδάζουν με την παρέα τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κάποια στιγμή ο Μαξ αποφάσισε να γυρίσει στο κατάλυμα, όπου διέμενε, με τα πόδια. Όμως τα ίχνη του χάθηκαν και οι φίλοι του όταν επέστρεψαν στο δωμάτιο δεν τον βρήκαν εκεί.

Ο 17χρονος, Μαξ Γουόλ έκανε διακοπές στην Ίο. Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κι επιστρέφοντας στο κατάλυμά του έπεσε σε γκρεμό και σκοτώθηκε

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις του νησιού που τελικά εντόπισαν τον νεαρό νεκρό στις 11:00 το πρωί της Κυριακής σε γκρεμό στην περιοχή Γερμανώλη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος σε κατάσταση μέθης, προφανώς έχασε τις αισθήσεις του, παραπάτησε, βρέθηκε στο κενό και χτύπησε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο άκουσμα του τραγικού χαμού του Μαξ, ο φίλος του Άντριου, ο οποίος είχε χρόνια καρδιολογικά προβλήματα δεν άντεξε και ξεψύχησε κι αυτός.

Το St Michael's College, το σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν οι δύο 17χρονοι, δήλωσε ότι ήταν μια «ημέρα απέραντης θλίψης», ενώ ο Ιρλανδός υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Σάιμον Χάρις, πρόσθεσε ότι η είδηση ήταν «καταστροφική».

Our thoughts are with Andrew O'Donnell and Max Wall’s family and friends at this awful time.

We offer our sincerest condolences to the Class of 2023, the school staff &!the pupils.

The Union is here to support the school staff & past pupil population at this difficult time. pic.twitter.com/hxjvGRnWZA