«Είμαστε στο "παράθυρο" του αιώνα για σεισμό 8,5 Ρίχτερ στο ελληνικό τόξο»

Συνολάκης: «Το ελληνικό τόξο μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό 8,5 Ρίχτερ» / Βίντεο από MEGA

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για σεισμό ανάλογο με εκείνον της Τουρκίας και στη χώρα μας ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης, o οποίος τόνισε ότι «το ελληνικό τόξο μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό 8,5 Ρίχτερ».

Ανησυχητική απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί και στην Ελλάδα ισχυρός σεισμός έδωσε σήμερα το πρωί ο Κώστας Συνολάκης.

Αφού σημείωσε ότι τόσο μεγάλοι σεισμοί σημειώνονται κάθε 600 χρόνια, επικαλούμενος το παράδειγμα του σεισμού στην Κρήτη το 365 π.Χ. όταν τμήμα του νησιού ανυψώθηκε 10 μέτρα εξαιτίας της σεισμικής δόνησης, ο καθηγητής Συνολάκης είπε στο MEGA:

«Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός στην Κρήτη έγινε το 1403 και υπολογίζεται ότι τέτοιοι σεισμοί γίνονται κάθε 600 με 800 χρόνια. Είμαστε ήδη στο «παράθυρο» του αιώνα, που μπορεί να δούμε μεγάλο σεισμό στο ελληνικό τόξο της τάξης των 8,5 Ρίχτερ».

When a local rescue team found university student Kerem Cetin under rubble in Turkey's Hatay, the earthquake victim immediately asked them to save his cat before pulling him out pic.twitter.com/WmwQC4csT2