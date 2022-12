«Πανέμορφή μου, σήμερα θα είχαμε χαρές» - Συγκλονίζει η μητέρα της Έμμας

Σπαρακτική είναι η ανάρτησή της μητέρας της αδικοχαμένης 21χρονης Έμμας που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από αυτοκίνητο τον περασμένο Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Η αγκαλιά της άδειασε από την αγαπημένη της κόρη τα φετινά Χριστούγεννα. Η Έμμα θα είχε σήμερα την ονομαστική της εορτή.

Η ανάρτηση της μητέρας της Εμμανουέλας ραγίζει καρδιές. Η κ. Κέλλυ Καμπάκη ανέβασε μία φωτογραφία που είχε τραβηχτεί δύο μέρες πριν σκοτωθεί η κόρης της, στην οποία φαίνονται μαζί, χαμογελαστές.

Κάτω από τη φωτογραφία έγραψε:

«Πανέμορφή μου σήμερα θα γιόρταζες .. σήμερα θα ήσουν εδώ μαζί μας .. σήμερα θα είχαμε χαρές. Πόσο πόνο μπορεί να αντέξει μια καρδιά χωρίς να σπάσει;; Πόσα γιατί μπορεί να αντέξει ένα μυαλό χωρίς να χαθεί;; Πως περνάει μια ζωή που έχει γίνει εφιάλτης;;

Αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία μας, 2 μέρες πριν φύγεις για ταξίδι μακρινό ..

Until we meet again ..

Σ αγαπώ για πάντα ..»

