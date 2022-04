Πάμε Χαλάνδρι-Χολαργό; Τι κοινό μοιράζονται οι δύο «γειτόνισσες» της Αθήνας

Πόσες φορές η πρόταση πάμε Χαλάνδρι-Χολαργό για φαγητό ή ποτό έχει πέσει στις φιλικές κουβέντες; Οι δύο «γειτόνισσες» της Αθήνας είναι από τις πιο αγαπημένες περιοχές της πρωτεύουσας και όχι άδικα.

Χαλάνδρι-Χολαργός έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Αθηναίων. Γεμάτες κρυφές αλλά και φανερές ομορφιές, προσφέρουν μία πληθώρα επιλογών στον επισκέπτη που θα επιλέξει να περάσει μία βόλτα από εκεί για να απολαύσει το φαγητό του, το ποτό του αλλά και τον περίπατό του.

Άλλωστε το άλσος που διαθέτει ο Χολαργός είναι διάσημο, αποτελώντας ένα green spot ιδανικό για να ξεκινήσεις τη βόλτα σου και να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στη φύση. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής αγαπούν να περπατούν σε αυτό, να κάθονται στα καφέ που υπάρχουν τριγύρω ή να κάνουν τζόκινγκ κάτω από τη σκιά των ψηλών δέντρων. Και αν κουραστούν; Η περιοχή διαθέτει μαγαζιά με burgers, brunch, cocktails, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξη.

Κοινά χαρακτηριστικά και επίσης όμορφες γειτονιές έχει το γειτονικό Χαλάνδρι. To Χαλάνδρι είναι μια ολοζώντανη, αυτόνομη περιοχή, γνωστή για τις πλατείες της που είναι πάντα γεμάτες με κόσμο, αλλά και επειδή ταιριάζει σε όλα τα γευστικά γούστα. Παράλληλα στους δρόμους της θα βρει κανείς εναλλακτικά bars αλλά και wine bars, όπως επίσης και πιο mainstream επιλογές. Και φυσικά αποτελεί ιδανικό προορισμό για shopping therapy στους πολλούς πεζόδρομους αλλά και τα στενά που διαθέτει.

Τι θα ήταν όμως όλα τα παραπάνω χωρίς καλή σύνδεση στο Internet για να μπορείς να «ανεβάζεις» και να μοιράζεσαι αυτές τις στιγμές;

Τόσο το Χαλάνδρι όσο και ο Χολαργός, έχουν ένα πολύ σημαντικό «κοινό» που μοιράζονται.

Πλέον και οι δύο περιοχές διαθέτουν διαθέσιμη υποδομή Fiber to the Home μέσω του Cosmote Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών της χώρας!

To Cosmote Fiber, φέρνει στους δήμους Χολαργού και Χαλανδρίου 100% οπτική ίνα μέχρι τα σπίτια και εγγυημένες ταχύτητες 100 & 200Μbps.

Μέσω της υποδομής Fiber To The Home, οι κάτοικοι στον Χολαργό και το Χαλάνδρι έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνουν αξεπέραστη εμπειρία Internet με downloading σε δευτερόλεπτα, οnline gaming χωρίς lagging, αδιάκοπο HD video streaming και ταυτόχρονη online σύνδεση όλων των συσκευών της οικογένειας.

Eξίσου σημαντικό, είναι ότι η διαδικασία εγκατάστασης της οπτικής ίνας στο σπίτι είναι απλή και δεν επηρεάζει το σπίτι ούτε την τηλεφωνική σύνδεση. Επομένως, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης μπορείς να σερφάρεις στο ίντερνετ χωρίς προβλήματα και διακοπές.

Ό,τι κι αν επιλέξεις, περιήγηση στο σπίτι ή σε κάποιο από τα πολλά μέρη του Χολαργού ή του Χαλανδρίου, μπορείς πλέον πολύ εύκολα και γρήγορα να μπεις στο Internet και να σερφάρεις όπου θες και ό,τι ώρα θες.

Αυτός είναι ένας ακόμα, πολύ σημαντικός λόγος που οι δύο αυτοί Δήμοι είναι στις top επιλογές των κατοίκων της πρωτεύουσας. Αν σε αυτό προστεθούν και οι κρυφές τους ομορφιές, τότε Χαλάνδρι και Χολαργός αποτελούν δύο από τα πιο… must see and must visit σημεία της Αθήνας.

