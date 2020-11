Lockdown: Πρόστιμα 242.000 ευρώ «έριξε» η ΕΛΑΣ για μη τήρηση των μέτρων

Εντατικοί είναι οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των νέων περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, καθώς πολλοί φαίνεται να είναι εκείνοι που δεν ακολουθούν το lockdown.

Έτσι και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δ.Α. Αθηνών) πραγματοποίησαν συνολικά 57.722 ελέγχους και κατέγραψαν 1.776 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 242.000 € και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε ένα καταστήματα.



Κυριότερες παραβάσεις:

- Μη χρήση μάσκας

- Μη αποστολή sms

- Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

- Μη τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας σε ΚΥΕ

- Μη τήρηση κανόνων λειτουργίας λαϊκών αγορών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των μετακινήσεων πεζών και οχημάτων (σταθμοί διοδίων, ΜΜΜ, πλοία, ΕΙΧ και ΕΔΧ) με τους ελέγχους ιδιαίτερα το πρωί του Σαββάτου να έχουν και χαρακτήρα ενημέρωσης των πολιτών για τα νέα μέτρα.

Παράλληλα συνεχίστηκαν και οι έλεγχοι σε Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (take away, delivery και drive through), καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.

Επίσης, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες, καθώς δεν τήρησε το ωράριο λειτουργίας. των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το τηλεφωνικό κέντρο καταγγελιών

Το τηλεφωνικό κέντρο καταγγελιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 1520, αναφορικά με την τήρηση των μέτρων κατά του Covid-19, δέχτηκε συνολικά (09/11/20) 11.662.

Οι καταγγελίες που αφορούσαν σε ελέγχους τήρησης των μέτρων κατά του COVID-19, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια βάσει της εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων και σε συνάρτηση με την πληροφορία από το 1520 και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέγονται από τις υγειονομικές και ελεγκτικές αρχές.

Πώς γίνονται οι μετακινήσεις με SMS

Για έκτακτες μετακινήσεις εν μέσω lockdown μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το μήνυμα πρέπειν να έχει τη μορφή:

X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας, όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

5) Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση [κενό] X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από κινητά τηλέφωνα με κάρτα SIM των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα (Cosmote, Vodafone GR, Wind). Προκειμένου να κάνουν χρήση της υπηρεσίας 13033 οι πολίτες με συσκευή που έχει κάρτα SIM δικτύου του εξωτερικού, μπορούν να προμηθευτούν μια σύνδεση καρτοκινητού από τα σημεία πώλησης των παρόχων.

Τα μηνύματα του 13033 αφορούν αποκλειστικά σε επιβεβαίωση κατ'εξαιρεση μετακίνησης. Το 13033 δεν στέλνει μηνύματα που παραπέμπουν σε εγκατάσταση λογισμικού ή σε ιστοσελίδα άλλη από το forma.gov.gr