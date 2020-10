Λεμφοίδημα: Ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι για τηλε-αποκατάσταση

Οι γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, είναι απαραίτητο να συνεχίσουν τη φροντίδα και τη φυσικοθεραπεία στο σπίτι εν καιρώ πανδημίας. Η τηλε-αποκατάσταση σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζει ο πλανήτης μας, είναι μία καλή εναλλακτική λύση.

Παρακάτω παραθέτουμε χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για τη φροντίδα του οργανισμού σου, εν μέσω Covid-19.

Για το λεμφοίδημα σε εκπαιδεύουμε σε τεχνικές λεμφικής αυτομάλαξης, λεμφική αυτο-περίδεση και θεραπευτικές αποιδηματικές ασκήσεις. Αυτά είναι τα «όπλα» σου για την καλύτερη λεμφική λειτουργία στα άνω άκρα αλλά και σε όλο τον άνω κορμό. Είναι βασικό, επίσης, τα βήματα αυτά να επαναλαμβάνονται καθημερινά, ή τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα.

Ασκήσεις για να κάνεις στο σπίτι

Η καλή κινητικότητα της άρθωσης του ώμου είναι σημαντική για την πρόληψη των συμφύσεων, της δυσκαμψίας και την κίνηση του λεμφικού υγρού στο άνω άκρο. Οι εκκρεμοειδείς ασκήσεις βοηθούν στη μείωση του πόνου και την αποφόρτιση της άρθρωσης.

10 επαναλήψεις με φορά προς τα μέσα και άλλες 10 με φορά προς τα έξω.

Η συνδιασμένη κινήση της κάμψης, απαγωγής και έξω στροφής είναι, επίσης, πολύ σημαντική, κάνοντας μια ευχάριστη διάταση στο άνω άκρο. Μετά από 10 επαναλήψεις κρατάμε στο τέλος της άσκησης για 30΄΄.

Περπάτημα δαχτύλων στον τοίχο, μέχρι να φτάσεις στο ανώτατο όριο περιορισμού. Το επαναλαμβάνεις και μπροστά και στο πλάι.

Να μεταφέρεις μικρά αντικείμενα μέσα στο σπίτι, όπως λαχανικά, φρούτα κλπ, για να επιτύχεις μυική ενδυνάμωση με μικρές αντιστάσεις.

Τέλος η αερόβια άσκηση, ήπιας έντασης, όπως περπάτημα ή χορός, βοηθάει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ολόκληρου του σώματος, καθώς και στη βελτίωση της διάθεσης σε μια τόσο στρεσογόνα περίοδο. 20-30 λεπτά αερόβιας άσκησης ημερησίως είναι αρκετά για να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στο σώμα σου.

Πηγή:

Laura Ferreira de Rezende1 · Vinícius Emanoel Francisco1

Ricardo Laier Franco, Telerehabilitation for patients with breast cancer through the COVID‑ 19 pandemic, pubmed

Επιμέλεια:

Εβίτα Παπαργυροπούλου

Φυσικοθεραπεύτρια MSc CLT

Lymphedema Clinic Papargyropoulou – Θεραπεία Λεμφοιδήματος | www.lemphoidima.gr