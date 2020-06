Michelin Ελλάδας: Διαγωνισμός για καλό σκοπό για την Οδική Ασφάλεια

Το έργο της Melina Leuce που κέρδισε το 1ο βραβείο

Οι σπουδαστές του ΑΚΤΟ σχεδίασαν τη νέα ενημερωτική Αφίσα της Michelin για να πείσουν τους νέους οδηγούς πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τα ελαστικά μας

Η Michelin Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΚΤΟ Art & Design, διοργάνωσε ένα σπουδαστικό, καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τη δημιουργία της επόμενης Ενημερωτικής Αφίσας της, με έναν πολύ σημαντικό στόχο: την εκπαίδευση και ευασθητοποίηση της Generation Z για την Οδική Ασφάλεια και τη σημασία των ελαστικών.

Με Motto #WOLO (WeOnlyLiveOnce) by Michelin, οι σπουδαστές Γραφιστικής του ΑΚΤΟ είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους, να σχεδιάσουν δημιουργικές αφίσες που θα αναδείκνυαν πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε τα ελαστικά μας για να είμαστε ασφαλείς στο δρόμο. Άλλωστε, τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με το δρόμο.

Με στατιστικές που αποδεικνύουν ότι η Νο1 αιτία θανάτου σε ηλικίες κάτω των 25 ετών στην Ευρώπη, είναι τα τροχαία ατυχήματα καθώς και για το ότι η χώρα μας βρίσκεται πρώτη στη λίστα για τα θανατηφόρα ατυχήματα με μοτοσυκλέτα, ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, οι νέοι Graphic Designers ανέλαβαν να αναδείξουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Το μήνυμα «Μένουμε Ασφαλείς….Και στο δρόμο» παραμένει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ καθώς εν μέσω καραντίνας, η Ελλάδα είχε θύματα από τροχαία, παρά την κατακόρυφα μειωμένη κυκλοφορία.

Τα έργα που προέκυψαν αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή που απαρτίστηκε από τον Κωνσταντίνο Μέμμο (Υπεύθυνος Επικοινωνίας Michelin), το Nikola Guljevatej (Σύμβουλος Β’ και Υπεύθυνος Τύπου της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα), τον Κωνσταντίνο Βέλτση (Παρολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος), το Χρήστο Καραγεωργάκη (Φωτογράφο) και τη Βασιλική Πέππα (Creative Director, Unlimited Creativity).

Τα 3 έργα που ξεχώρισαν:

· 1ο Βραβείο: Melina Leuce

· 2ο Βραβείο: Γιώργος Κατσαρέλιας

· 3ο Βραβείο: Γιάννης Τουρνόγλου

Η Melina Leuce, κέρδισε τις εντυπώσεις με μία εικόνα φαινομενικά λιττή που όμως κατάφερε να προκαλέσει έντονα συναισθήματα στα μέλη της κριτικής επιτροπής. Όπως αναφέρει και η ίδια, έχει βιώσει σε μικρότερη ηλικία το άγριο συναίσθημα του τροχαίου ατυχήματος. Η προσωπική της εμπειρία και η εικόνα που αποτυπώθηκε ανεξίτηλα στη μνήμη της ήταν η πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της αφίσας της, ώστε να αποδώσει το σημαντικό μήνυμα του ελέγχου των ελαστικών στους συνομήλικούς της και όχι μόνο.

Το ίδιο ακριβώς συναίσθημα εξέφρασε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας τη κριτικής επιτροπής, και ο Παρολυμπιονίκης Κωνσταντίνος Βέλτσης. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο γνωστός Παρολυμπιονίκης είχε ένα τροχαίο ατύχημα που του στοίχισε το αριστερό του πόδι. Η νικητήρια αφίσα «άγγιξε» τις μνήμες όσων έχουν βιώσει τροχαίο ατύχημα στο παρελθόν και συγκίνησε όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Εικόνα από την Απονομή των Βραβείων. Αριστερά προς δεξιά: Γιάννης Τουρνόγλου (3ο Βραβείο), Melina Leuce (1ο Βραβείο), Γιώργος Κατσαρέλιας (2ο Βραβείο)

Το έργο της Melina Leuce, που κέρδισε το 1ο βραβείο,θα αποτελέσει τη βάση της νέας Ενημερωτικής Καμπάνιας της Michelin για την Οδική Ασφάλεια.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο της απονομής των βραβείων του Διαγωνισμού Αφίσας Michelin στο link: https://facebook.com/michelinelastika/videos/735864443825651/

Ο Παραολυμπιονίκης Κωνσταντίνος Βέλτσης υπογράμμισε για το 1ο έργο: «Αντικρίζοντας την αφίσα, την ξεχώρισα με την πρώτη ματιά καθώς «ξύπνησε» ενα σωρό συναισθήματα αλλά και μια αίσθηση ευθύνης. Με έκανε να αναρωτηθω σε τι κατάσταση βρίσκονται τα δικά μου ελαστικά».

Ο Αναστάσιος Πηγαδιώτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Michelin Ελλάδας δήλωσε: «Η ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους παραμένει βασικός μας στόχος εδώ και πάνω από 60 χρόνια, που προσφέρουμε ασφαλή και ποιοτικά ελαστικά στους Έλληνες οδηγούς. Με αυτή την καμπάνια, θελήσαμε να μιλήσουμε σε ένα σημαντικό κοινό – τους νέους οδηγούς – για να τους εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν τα ελαστικά τους. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, αφού μιλήσαμε «τη γλώσσα τους», με μοναδικές δημιουργίες νέων καλλιτεχνών. Συγχαρητήρια στους νικητές και σε όλους τους συμμετέχοντες»!

Ο Nikola Guljevatej, Σύμβουλος Β’ και Υπεύθυνος Τύπου της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σημείωσε: «Εντυπωσιάστηκα ιδιαιτέρως από τη δημιουργικότητα των νέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Φαίνεται πως η οδική ασφάλεια είναι ένα ζήτημα που τους απασχολεί πραγματικά. Είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τον κατασκευαστή μέχρι τις αρχές, κινητοποιήθηκαν για τον κοινό αυτό στόχο».

Ο Γιώργος Μπότσος, Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΚΤΟ & Δντης Προγράμματος Sketch-Comics-Cartoon, σε δήλωσή του ανέφερε «Ευχαριστούμε θερμά τη Michelin για την εμπιστοσύνη της σε μία τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, ο ΑΚΤΟ βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε σύνδεση με την Αγορά εκπαιδεύοντας τους σπουδαστές του όχι μόνο στο αντικείμενο σπουδών που επέλεξαν αλλά και σε ζητήματα ύψιστης σημασίας όπως η ασφαλή οδήγηση. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που, σε κάθε τέτοια ευκαιρία, οι σπουδαστές μας ανταποκρίνονται με ικανότητα, ταλέντο και ωριμότητα αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη και τις αξίες του Design».

Ο Φωτογράφος Χρήστος Καραγεωργάκης τόνισε: «Η δύναμη της οπτικής επικοινωνίας είναι σημαντική, Γι’ αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που είδα νέους καλλιτέχνες να περνούν ένα ωραίο κοινωνικό μήνυμα, μέσα από τις δημιουργίες τους, αλλά και μία εταιρεία σαν τη Michelin να αξιοποιεί τη δύναμη της καλλιτεχνικής δημιουργίας για να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς».

Η Βασιλική Πέππα, Creative Director της Unlimited Creativity, υπογράμμισε: «Είναι μεγάλη η χαρά που αποτέλεσα μέρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού αφίσας της Michelin, με στόχο να μεταφέρει ένα πολύ δυνατό μήνυμα στους νέους. Η αφίσα που κέρδισε το 1ο βραβείο, αποδεικνύει έμπρακτα, πως ορισμένες φορές μία απλή εικόνα, μπορεί να «φωνάξει» πολύ πιο δυνατά ένα μήνυμα προς όλη την κοινωνία».

We only live once! Make it count!