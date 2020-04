H Pepsi συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Global Citizen, One World»

Η Pepsi συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία Global Citizen, One World: Together At home, προς τιμήν των ηρωικών προσπαθειών που καταβάλλονται παγκοσμίως για την αντιμετώπιση και τον τερματισμό του COVID-19.

Η εικονική σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) συναυλία που υποστηρίζει την αποστολή του Global Citizen θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα Κυριακής 19 Απριλίου.

Παρουσιαστές θα είναι οι Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert και φίλοι από την Sesame Street

Συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως Andrea Bocelli, Lady Gaga, Elton John, Chris Martin, Paul McCartney, Stevie Wonder και άλλες σημαντικές προσωπικότητες καθώς και άνθρωποι όλων των κοινωνικών στρωμάτων από όλο τον κόσμο.

Σκοπός είναι να αναδειχθεί η προσφορά όλων των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τους επαγγελματίες υγείας και όλους όσους βρίσκονται στο πρώτο μέτωπο της καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19 αλλά και να τους ευχαριστήσουμε για τις συνεχείς προσπάθειές τους.

Ταυτόχρονα, προσκαλούνται άτομα και επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση και να βοηθήσουν, υποστηρίζοντας το Ταμείο Αλληλεγγύης για τον COVID-19, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η συμμετοχή της Pepsi εντάσσεται στην προσπάθεια της PepsiCo να βοηθήσει όσους πλήττονται από τον COVID-19, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επένδυση 45 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως για να προσφέρει τρόφιμα και άλλους ζωτικούς πόρους στις πλέον πληγείσες κοινότητες.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία παρέχει χρηματοδότηση για την προστασία των εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τεστ, υπηρεσίες δοκιμών και προσυμπτωματικού ελέγχου, ενώ προχωράει στη διανομή περισσότερων των 50 εκατομμυρίων θρεπτικών γευμάτων σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες προσπάθειες της PepsiCo για να βοηθήσουν όσους επηρεάζονται από το COVID-19 μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.pepsico.com/news/stories/covid-19