Έβρος: Πάνω από 13.000 μετανάστες στα σύνορα – Οι περισσότεροι άνδρες

Δείτε στο video από το χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star την κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο, όπως τη μετέδωσε ο δημοσιογράφος Λάμπρος Δεμερτζής που βρίσκεται εκεί

Χιλιάδες είναι οι μετανάστες που παραμένουν πίσω από τον συρμάτινο φράχτη του Έβρου με την προσδοκία να περάσουν στην ελληνική πλευρά. Η χώρα μας δίνει τις τελευταίες μέρες μάχη προκειμένου να εμποδίσει την είσοδό τους στην Ελλάδα, με τους αριθμούς των μεταναστών να αυξάνονται συνεχώς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης αναφέρει πως πάνω από 13.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος των 212 χιλιομέτρων των συνόρων Τουρκίας-Ελλάδας. Οι περισσότεροι εξ΄αυτών είναι άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται οικογένειες και παιδιά.

Όπως ανακοίνωσε ο ΔΟΜ, ομάδες του παρακολουθούν τις κινήσεις των μεταναστών και των προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη ως τα σύνορα και διανέμουν βοήθεια στους πλέον ευάλωτους.

«Οι ομάδες οι οποίες εργάζονται κατά μήκος των συνόρων 212 χιλιομέτρων της Τουρκίας και της Ελλάδας, έχουν καταμετρήσει 13.000 ανθρώπους συγκεντρωμένους στα σύνορα στο Παζάρκουλε και στο Ιψάλα, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες», ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι οι συγκεντρώσεις μεταναστών αριθμούν «από πολλές δεκάδες ως 3.000 και πλέον».

«Ο αριθμός των ανθρώπων που φεύγουν από την Αδριανούπολη (Εντιρνέ, βορειοδυτική Τουρκία) με σκοπό να περάσουν τα σύνορα μεγάλωνε κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς αυτοκίνητα, ταξί και λεωφορεία έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη», σύμφωνα με τον επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Τουρκία Λάντο Γκβιλάβα. «Οι περισσότεροι είναι άνδρες, αλλά βλέπουμε επίσης οικογένειες με μικρά παιδιά», πρόσθεσε.

Ο Λάντο Γκβιλάβα ανέφερε ότι ο ΔΟΜ διανέμει τρόφιμα και άλλα απαραίτητα, όμως καθώς επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τόνισε πως είναι «ανήσυχος για τους πιο ευάλωτους και εκτεθειμένους» πρόσφυγες και μετανάστες.

Κατά την διάρκεια της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει κι άλλο τις ελληνικές δυνάμεις στον Έβρο.

Στο σημείο επιχειρούν διμοιρίες των ΜΑΤ από αστυνομικές διευθύνσεις από όλη τη χώρα, ενώ και οι διοικητές των ταγμάτων εθνοφυλακής ενημερώθηκαν να είναι σε ετοιμότητα.

Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή με μήνυμά του στο Twitter τόνισε πως «θέλω να είμαι σαφής. Καμία παράνομη είσοδος δεν θα γίνει ανεκτή», προσθέτοντας ότι «σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και αποπειράθηκαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Αυξάνουμε την ασφάλεια των συνόρων μας».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δε θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων. Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση».

