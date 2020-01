Το Μάτι φωνάζει «Μείνε δυνατή Αυστραλία»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα και μια πράξη αγάπης προς τη φύση, η Ομάδα Νέων στο Μάτι φωνάζει δυνατά «Μείνε δυνατή Αυστραλία» και δίνει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Σε συνεργασία με τους We4all, την Κυριακή, φυτεύτηκαν 1.000 δέντρα στο Μάτι και τον Νέο Βουτζά. Εθελοντές, μαθητές, καλλιτέχνες βρίσκονταν όλοι εκεί για να στηρίξουν αυτή την υπέροχη δράση.

Στόχος τους είναι η "φωνή" τους να ακουστεί ως την Αυστραλία! Όπως αναφέρουν στο μήνυμά τους, 17 μήνες πριν έζησαν την ίδια τραγωδία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 102 ανθρώπους και άφησε πίσω στάχτες.

Για δεύτερη φορά, μετά το μήνυμα που είχαν στείλει στην Καλιφόρνια, η Ομάδα Νέων φωνάζει παρών και συμπαραστέκεται στην Αυστραλία που βιώνει μια παρόμοια πύρινη κόλαση. Το συγκινητικό τους μήνυμα αναφέρει:

«Μείνε δυνατή Αυστραλία!

17 μήνες πριν κάηκαν σχεδόν τα πάντα εδώ, χάσαμε δασικές εκτάσεις, σπίτια, μαγαζιά αλλά καμία απώλεια δεν αποτέλεσε τόσο σημαντική όσο αυτή των 102 ανθρώπων μας... Βλέπω τις εικόνες σου και είναι τόσο γνώριμες... Σε νιώθω Αυστραλία... Ξέρω πως είναι να χάνεις τα πάντα, να κοιτάς γύρω, να μην αναγνωρίζεις τίποτα, να βιώνεις αυτόν τον εφιάλτη που δεν έχει τελειωμό...

17 μήνες πριν όταν εγώ ζούσα όλο αυτό, εσύ ήσουν εδώ... Όσα χιλιόμετρα και αν μας χωρίζουν, οι άνθρωποι σου ήρθαν εδώ,

και όσοι δεν ήρθαν, έστειλαν μεγάλη βοήθεια για να σηκωθώ...

Σήμερα εμείς φυτεύουμε 1.000 δέντρα και κάθε δέντρο ριζώνει στο χώμα μας με τη σκέψη μας σε σένα...

Με αυτή τη φώτο, αυτή τη μέρα, θέλω να σου στείλω ένα μήνυμα : «Μείνε δυνατή Αυστραλία». Θα το δεις, μετά από κάποιους μήνες θα είστε πιο δυνατοί, πιο πολλοί, πιο ενωμένοι από ποτέ και θα αποκαταστήσετε και πρασινίσετε τον τόπο σας από την αρχή!

Η σημερινή μας δεντροφύτευση 1000 δέντρων είναι προς τιμήν σας όπως και μέρος των εσόδων της We4all για τον μήνα αυτό θα σταλούν σε εσάς.

Θα σηκωθείς και θα αναγεννηθείς.

Μείνε δυνατή Αυστραλία!»

Το κείμενο στα Αγγλικά:

«Stay strong Australia

17 months ago everything was burned to the ground here, We lost thousands of our trees, our homes, our stores but worst of all we lost 102 of our beloved people.

Everytime I see your footage it seems so familiar.. I understand you Australia.. I know what it’s like to lose it all, to look around you and not recognize anything, to live through this never-ending nightmare.

17 months ago when I was in your place your people were here supporting me and even the ones that weren’t here sent me support so I can get back on my feet..

Today, we are planting 1000 trees as a sign of solidarity, and for the rest of the month a part of the income made by We4all will be sent to you.

You will rise up and you will be reborn.

Stay Strong Australia!»