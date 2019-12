6o Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο: «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες της διεξαγωγής του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Π.Τ.Ν. με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston) και της Ελληνοκαναδικής Ένωσης Πανεπιστημιακών του Οντάριο (The Hellenic Canadian Academic Association of Ontario).

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στη Μεγάλη του Γένους Σχολή από 2-6 Μαΐου 2020. Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Αρχιεπισκόπου και Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών, καθώς και της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης, υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη – Σισμανόγλειο Μέγαρο.

Στο πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος, έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ, στο οποίο για το 2020 πρωταγωνιστεί η ηθοποιός κ. Μαρία Ναυπλιώτου. Υπενθυμίζεται ότι στα σποτ των προηγούμενων ετών, είχαν πρωταγωνιστήσει οι ηθοποιοί κ.κ. Γιώργος Κιμούλης και Τάσος Νούσιας, καθώς και η δημοσιογράφος κ. Μαρία Χούκλη.

Την παραγωγή έκανε η εταιρεία Production House και η σκηνοθεσία είναι του κ. Πάνου Μανολίτση. Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Fellow του CHS – GR του Πανεπιστημίου Harvard κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη.





Το 6ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο: Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας: Ρίζες και προοπτική.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών:

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Επιστημονικώς Υπεύθυνη Έργου, nitsi@uoi.gr και στην ιστοσελίδα summerschool.ac.uoi.gr