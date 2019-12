Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 15ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Μέσα σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο κλίμα αγάπης και προσφοράς και με την πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 15ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παδιών με καρκίνο» στο Ξενοδοχείο SEMIRAMIS, την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και Αντιπρόεδρος Μαριάννα Λαιμού με μέλη της Επιτροπής ELPIDA Youth

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη επισκέφθηκε το Bazaar στην έναρξή του και ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία και καλές γιορτές, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε τους φίλους του Συλλόγου που επισκέφθηκαν το Βazaar προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, στηρίζοντας τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Μαριάννα Λαιμού, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Χριστιάννα Γουλανδρή

Το φετινό γούρι του Συλλόγου, αφιερωμένο στην αγάπη, σχεδιασμένο ειδικά για τα 30 χρόνια της «ΕΛΠΙΔΑΣ», από την Αντιπρόεδρο κυρία Μαριάννα Λαιμού, και κατασκευασμένο από το κοσμηματοπωλείο SERKOS, έγινε ανάρπαστο από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Μαριάννα Λαιμού, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

Το περίπτερο του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» και της Επιτροπής «ELPIDA Youth» συγκέντρωσε το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου με τις μοναδικές δημιουργίες, φιλικές προς το περιβάλλον, κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά οι οποίες ήταν όλες εμπνευσμένες από το γούρι της «ΕΛΠΙΔΑΣ». Ο καλλιγράφος που βρισκόταν στο πάγκο του Συλλόγου καθ΄ όλη τη διάρκεια του Bazaar έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γράψουν σε όλα τους τα δώρα των ονόματα των αγαπημένων τους προσώπων. Στο περίπτερο της «ΕΛΠΙΔΑΣ» συνεισέφεραν: οι Εκδόσεις Λιβάνη με την προσφορά βιβλίων, η κυρία Λίλα Δούρου με την προσφορά γλυκών, ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος με την προσφορά cd, η εταιρεία MANOLO με την προσφορά t-shirts, η εταιρεία MARVA, το ζαχαροπλαστείο JAR by Sweetmates με την προσφορά γλυκών, η κυρία Χριστίνα Φιλιαγκουρίδου με την εταιρεία LYCSAC καθώς και οι κυρίες Έμιλυ Βαφειά, Μαρίλη Γλύπτη Κανελλάκη και Ειρήνη Βασιλοπούλου.

Έλλη Τάνες, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Τζωρτζίνα Έλληνα

Με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση ο κόσμος προμηθεύτηκε τις πολύ όμορφες και πρωτότυπες χειροποίητες κατασκευές, τις μπάλες, τα φαναράκια, τα γούρια και τα κεριά από το Περίπτερο του «Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ», τα οποία κατασκεύασαν οι εθελοντές του δημιουργικού εργαστηρίου μαζί με την βοήθεια των γονιών και των παιδιών με πολύ μεράκι.

Μανώλης Παπασάββας, Καίτη Μεταξωτού, Μαριάννα Λαιμού, Ινώ Κωνσταντοπούλου

Οι χειροποίητες δημιουργίες στο τραπέζι του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» εντυπωσίασαν με την πρωτοτυπία τους, ενώ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κόσμου για τα ειδικά επεξεργασμένα τριαντάφυλλα με διάρκεια 5 ετών, ευγενική χορηγία της εταιρείας AMMA ROSES, καθώς και για τα βιβλία που προσέφεραν οι εκδόσεις «Καλέντη».

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη με εθελοντές και εργαζομένους στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ

Το τραπέζι του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» προσέφερε καθ΄ όλη τη διάρκεια του Bazaar ενημέρωση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, ενώ σε όσους εγγράφονταν εθελοντές δότες ή υιοθετούσαν την τυποποίηση ενός δείγματος μυελού των οστών, η ομάδα του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ» έδινε ένα κομψό αξεσουάρ. Σημαντική ήταν και η συμβολή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ- Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που με εθελόντριες συνεισέφερε στο έργο του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ» κατά τη διάρκεια του Bazaar.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου επισκέπτεται το περίπτερο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο ξενοδοχείο SEMIRAMIS της οικογένειας Δάκη Ιωάννου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία, στο Diamond Club της κυρίας Νίκης Δανελιάν που προσέφερε στην «ΕΛΠΙΔΑ» το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις για τις δυο ημέρες του Βazaar και στην εταιρεία Target Security που ανέλαβε δωρεάν την φύλαξη του χώρου.

Με έμπνευση από το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ όλα τα αντικείμενα στον πάγκο του Συλλόγου

Επίσης, ο Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ ευχαριστεί τις 39 μεγάλες εταιρείες οι οποίες διέθεσαν στο Σύλλογο μέρος των εσόδων τους από την πώληση των ξεχωριστών δημιουργιών τους. Αναλυτικά συμμετείχαν οι εταιρείες:

AMARIS MYKONIAN ART STORIES, ANAPNOE, ANATOL, A’SHK, BIJOU BIJOU, BLEECKER AND LOVE, BOULE DE VERRE, CHIP & CHIP, COTTON PRINCE, DANDELIONS, Δ. ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ Α.Ε., DIAMOND CLUB, DOTS. ART FOR ALL, FIRST HOME DESIGN, HANDMADE WITH LOVE, HUFFY, ILEANA MAKRI, ILIAS LALAOUNIS, IORDANIS, KANDARAKIS, KESSARIS, KOKU CONCEPT, LA FENETRE, LIANA VOURAKIS, LIPSHOP, ΜΕΛΛΙΣΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, MR & SON, ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ORIGAMI, NAKASPAPER, PAPASPIROU, PIETRA DI ORO, SCAPERDAS, SERKOS, STUDIO KOSTA BODA ILLUM, SUPER CAKES, TREASURE BOX BY ANNITA, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, VST.

Ο πάγκος του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη με πρωτότυπες δημιουργίες

Στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχαν οι κυρίες: Μαριάννα Λαιμού, Έλλη Τάνες και Νάσια Θανοπούλου. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» που εθελοντικά συμμετείχαν έτσι ώστε το Βazaar να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία.

Γενική άποψη του χώρου

Σάσα Σταμάτη, Σταματίνα Τσιμτσιλή

Κάτια Ζυγούλη, Μαριάννα Λαιμού, Σάκης Ρουβάς

Ελένη Μενεγάκη με το λογότυπο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Ελένη Μενεγάκη με τους εθελοντές του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ

Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη με τους εθελοντές του ΞΕνώνα ΕΛΠΙΔΑ

Πριγκίπισσα Τατιάνα, Νάσια Θανοπούλου, Ειρήνη Δανελιάν, Έλλη Ιωάννου

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη με την πρωταθλητρία των Special Olympics Όλγα Δασουρά και τη μητέρα της

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μελίνα Φυριγού