Αθήνα:Υποψήφια ως Κορυφαία Ευρωπαϊκή Τοποθεσία για γυρίσματα κινηματογράφου

Υποψήφια για το βραβείο Κορυφαίας Ευρωπαϊκής Τοποθεσίας για κινηματογραφικά γυρίσματα για το 2019 είναι η Αθήνα, σε διαδικτυακό διαγωνισμό που διοργάνωσε το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κινηματογράφου.

Στην ελληνική πρωτεύουσα έχουν γίνει τα γυρίσματα της δημοφιλούς βρετανικής τηλεοπτικής σειράς «The Little Drummer Girl» (Η Μικρή Τυμπανίστρια) του βραβευμένου Νοτιοκορεάτη Παρκ Τσαν Γουκ (The Handmaiden, Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, Stoker), σε παραγωγή των Ink Factory και BBC.

Τα γυρίσματα της ταινίας, η οποία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του μετρ των κατασκοπευτικών John le Carreς, έγιναν στην Αθήνα, την Ελευσίνα, την Κινέτα, σε συγκεκριμένα σημεία που περιγράφονται στο βιβλίο όπως είναι η Ακρόπολη και ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, καθώς και σε μέρη όπως η Ελευσίνα και η Νίκαια που χρησιμοποιήθηκαν για να αναπαραστήσουν τον Λίβανο και την Παλαιστίνη αντίστοιχα.

Μάλιστα, σε δήλωσή του ο πρωταγωνιστής της σειράς Alexander Skarsgard ανέφερε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ την Ακρόπολη, ενώ η η συμπρωταγωνίστρια του Florence Pugh, δήλωσε ότι οι καλύτερες στιγμές από τα γυρίσματα, ήταν οι ώρες που πέρασε στην Ακρόπολη!

«Η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου. Γενέτειρα της Δημοκρατίας και λίκνο του Δυτικού πολιτισμού, με την εμβληματική Ακρόπολη ως σημείο αναφοράς, η Αθήνα δεσπόζει στην περιοχή της Αττικής. Σε συνδυασμό με τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, η Αθήνα και τα περίχωρά της προσέφεραν έναν καμβά μοναδικής σημασίας στον σκηνοθέτη Park Chan-wook για την τηλεοπτική μίνι σειρά "The Little Drummer Girl"», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Cineuropa σχετικά με την υποψηφιότητα της Αθήνας.

Ποιες τοποθεσίες συμπληρώνουν τη δεκάδα

Οι υπόλοιπες τοποθεσίες που συμπληρώνουν τη δεκάδα είναι το Βίλνιους στη Λιθουανία για το «Chernobyl», ο κινηματογράφος Delphi στο Βερολίνο για το «Babylon Berlin», η περιοχή Ντορφούλια στη Βόρεια Μακεδονία για το «Honeyland», το El Hierro στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας για το «Hierro», η Λουγγάλα στην Ιρλανδία για το «Vikings», το Λβιβ στην Ουκρανία για το «Eva Stories», η Rocca Guidonesca di Rocchettine στην Ιταλία για το «Il Nome della Rosa», το ξενοδοχείο Royal Brussels για το «Les Miserables» και ο πύργος Završje-Piemonte d'Istria στην Κροατία για το «Robin Hood».

Ο εν λόγω διαγωνισμός διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Film Commissions (EUFCN), μέλος του οποίου είναι και το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.