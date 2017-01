MEDIA

Πέρασαν κιόλας τρεις μήνες από την ένοπλη ληστεία που δέχτηκε στο Παρίσι η Κιμ Καρντάσιαν κάτι που έκανε την 36χρονη να «κλειστεί στο καβούκι της».

Και αν και μέχρι τώρα δεν είχε γίνει καμία αναφορά από πλευράς της στο τραγικό συμβάν, η τηλεπερσόνα μίλησε μέσα από το ριάλιτι σόου της «Keeping Up With The Kardashians», με δάκρυα στα μάτια για τα όσα έζησε.

Τα νέα, όμως, για εκείνη και την οικογένειά της είναι λυτρωτικά: όπως μεταδίδει το δίκτυο France 1, με ταυτόχρονη επιχείρηση στις 6 τα ξημερώματα, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε 16 συλλήψεις υπόπτων στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία έφτασε στα 16 αυτά άτομα μετά από δείγματα DNA που βρήκε στο ξενοδοχείο στο οποίο έγινε η ληστεία, ενώ βοηθητικό ήταν και το ότι είχε εντοπιστεί το μενταγιόν που έπεσε από τα χέρια των ληστών.

Τα υπόλοιπα… κλοπιμαία κοστολογούνται στα 9 εκατ. ευρώ!