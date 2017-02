LIFESTYLE

Δεν έχει απασχολήσει ποτέ για την προσωπική του ζωή, παρά μόνο με τα τραγούδια του. Αλλά αυτή τη φορά έγινε αποκάλυψη για τη γυναίκα που βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό του Κωστή Μαραβέγια!

Όπως αναφέρεται στη στήλη Talk of The Town του περιοδικού Down Town, ο μουσικοσυνθέτης είναι ερωτευμένος και το όνομα αυτής που του έχει κλέψει την καρδιά είναι… Νεφέλη Μουσούρα.

Οι δυο τους, μάλιστα, είχαν κάνει την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του 2015 και έκτοτε είναι αχώριστοι.

Ο καλλιτέχνης διανύει μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές φάσεις της ζωής του και μερίδιο ευθύνης έχει και η Νεφέλη, με την οποία τον ενώνει – μεταξύ άλλων - η αγάπη για τη μουσική, μιας και η μελαχρινή καλλονή είναι πολυβραβευμένη πιανίστρια και μάλιστα με «βαρύ» βιογραφικό.

Ποια είναι η Νεφέλη Μούσουρα;

Η Νεφέλη Μούσουρα γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία τεσσάρων ετών. Έχει τιμηθεί απ’ την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο "Ελένης Μυκονίου" για νέους πιανίστες (2009). Από οκτώ ετών βραβεύεται σε διαγωνισμούς πιάνου: Χ.Ο.Ν. Α΄ Βραβείο (1997 και 2004), «Φίλων» Α΄ Βραβείο (1998), Konzerteum Γ΄ Βραβείο (2001). Το 2005 έλαβε το Α΄ Βραβείο στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες του Υπουργείου Παιδείας, ενώ της απονεμήθηκε το Α΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Ελλήνων Πιανιστών (2010). Έχει επίσης βραβευθεί με τρίτο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό πιάνου "Campillos International Piano Competition" στην Ισπανία.

Έχει συμπράξει ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, την Ορχήστρα Πατρών, την Orpheus Kammerorchester (Βιέννη), την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης καθώς και την Sinfonieorchester der Universität Mozarteum (Ζάλτσμπουργκ). Με την τελευταία ορχήστρα συμμετείχε ως σολίστ σε παραγωγή DVD με κοντσέρτα για πιάνο. Έχει ηχογραφήσει επίσης CD που συνοδεύουν μουσικά εκπαιδευτικά βιβλία του εκδοτικού οίκου Helbling Verlag.

Έχει δώσει συναυλίες σε Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ όπως, μεταξύ άλλων, στο "Φεστιβάλ Ναυπλίου", στο "Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης", στο "Tο Piano στα forte του" στην Αθήνα και στο φημισμένο Φεστιβάλ "Πιανιστική Άνοιξη" του Deutschlandsberg της Αυστρίας. Εμφανίζεται επίσης τακτικά σε συναυλίες μουσικής δωματίου, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η συνεργασία της με τον βιολονίστα Ivry Gitlis.

Έχει επίσης λάβει μαθήματα από τους Jacques Rouvier, Elisso Virsaladze και Steven Kovacevich. Eπίσης επιλέχθηκε από το πανεπιστήμιο Mozarteum για να κάνει σεμινάριο με τον Paul Badua Skoda και να παίξει στα εγκαίνια της αίθουσας Bösendorfer Saal του πανεπιστημίου.