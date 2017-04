Το Πάσχα πέρασε και εκτός από το ψήσιμο του αρνιού, την παράσταση έκλεψαν και τα πασχαλινά πάρτι!

Το star.gr ταξίδεψε στο Αίγιο, που μετά την παράδοση της νέας εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών, απέχει μόλις 1 ώρα και 15 λεπτά από την Αθήνα!

Πήγαμε την Κυριακή του Πάσχα στο «after souvla party», που φέτος πραγματοποιήθηκε σε γνωστό μαγαζί στην παραλία του Λόγγου.

Ο κόσμος πλημμύρισε το Beau Rivage, ενώ το κύμα έσκαγε στα πόδια όσων χόρευαν σε ξέφρενους ρυθμούς! Το τοπίο θύμιζε πίνακα ζωγραφικής.

Στα desks ήταν οι DJ's Γιάννης Τζόβολος και Νίκος Διαμαντάπουλος που με τις μουσικές τους επιλογές ξεσήκωσαν τους πάντες!

Το μαγαζί «βούλιαξε», ενώ πολλοί χόρευαν μέχρι και έξω στο δρόμο.

Το πάρτι ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα και κράτησε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα.