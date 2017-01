ΕΛΛΑΔΑ

Πρωταγωνιστής του χιονιά είναι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης μετά τις δηλώσεις που έκανε για τις αλατιέρες του δήμου που πάγωσαν και δεν μπόρεσαν να βγουν στους χιονισμένους δρόμους λόγω των... χαμηλών θερμοκρασιών!

Το αλάτι του Μπουτάρη άνοιξε την όρεξη στους χρήστες του twitter, οι οποίοι έκαναν πάρτι με χιουμοριστικές ατάκες και φωτογραφίες για τα κατορθώματα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιοι που κάλεσαν τον κύριο Μπουτάρη να παραιτηθεί μετά το ρεζιλίκι!

Το star.gr σας παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά tweets:

- Πάλι άνοστο έκανες το φαΐ; Πιάσε την αλατιέρα!

- Πάγωσε #Boutaris #Thessaloniki

………………………………….

-Το αλάτι παγώνει, το παγώνι δεν αλάτι! #boutaris

………………………

-Έριξε 3 πόντους χιόνι και διαλύθηκε η πόλη. #gohome #boutaris

…………………….

- Mr Boutaris, could you pass me the salt, please?

- What..?

……………………..

Πέτρωσε το αλάτι στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο αλάτι που έμεινε στήλη άλατος...!

………….

Δήμαρχε φτάνει με το αλάτι στο δρόμο. Λύσσα τον έκανες!

…………………

Τι εννοείς "έχετε αλάτι, να ρίξουμε για το χιόνι;" δεν τρώμε αλάτι, καλέ μου, κάνει κατακράτηση!

………………….

Στα τσακάλια του δήμου Θεσσαλονίκης, τους λες για αλάτι και ψάχνουν που είναι η... χωριάτικη!

……………….

Βγήκα χθες βράδυ πρώτο ραντεβού με μία κοπέλα. Επειδή ένοιωθε αμηχανία, της έριξα αλάτι, και τσουπ, έλιωσε ο πάγος!

……………..

Mετά το πάγωσε η τσιμινιερα ,δεν περίμενα ποτέ να παγώσει και το αλάτι ,τι εποχές ζούμε θεέ μου;

…………………

Ήρθε η γειτόνισσα και μου ζήτησε αλάτι για το δρόμο, τι γίνεται;

……………….

Αφού παγώσαμε το αλάτι, τώρα στη Σαλονίκη βάζουμε μπρος τον τετραγωνισμό του τριγώνου Πανοράματος. Γιατί μπορούμε!

……………..

Κάπως έτσι η Θεσσαλονίκη πλέον φημίζεται για:

1)Κουλούρι

2)Πιτόγυρα

3)Τρίγωνο Πανοράματος

4)Τσουρέκι Τερκενλή

5)Μπουγάτσες

6)Παγωτό Αλάτι

…………………

- Ρε μάνα το φαί είναι ανάλατο, εσύ μαγείρεψες;

- Όχι ο Μπουτάρης!

…………..

Αν είχε χιούμορ ο Μπουτάρης, θα έβγαζε ένα κρασί του Αριάδνη, έτσι, για να θυμάται την ξεφτίλα του...

…………..

ΤΡΟΛΑΡΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ίδιος ο δήμαρχος χωρίς να χάσει το χιούμορ του, σχολιάζοντας τη χθεσινή δύσκολη κατάσταση στην πόλη της Θεσσαλονίκης δήλωσε: «Το ανέκδοτο της χρονιάς θα είναι οι αλατιέρες του Μπουτάρη».

Ο Μπουτάρης και η αλατιέρα έγιναν… τραγούδι!

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας και ένα χιουμοριστικό τραγούδι με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπουτάρη και τις... αλατιέρες του.

Ο τίτλος του τραγουδιού; είναι «Η αλατιέρα» (Κυρ Γιάννης 2017 edition)

«Τι μου την πάγωσες αυτή την αλατιέρα, αφού ο κυρ Γιάννης ξήγα σου κάνε σωστή… Αφού το χιόνι θέλεις να το κάνεις πέρα, τι μου την πάγωσες την αλατιέρα αυτή», αναφέρουν μερικοί από τους στίχους του τραγουδιού.