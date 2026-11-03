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Ατύχημα στο GNTM: «Έπεσε η νύφη!» - Video

Η επεισοδιακή φωτογράφιση του Χρύσανθου και της Καρολίνας!

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026
02.11.26, 22:10
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Tags:

GNTM 2026 GNTM
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