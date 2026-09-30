VIDEO

GNTM: Ο Μύρωνας Δεν Έπεισε Τους Κριτές Ως Μοντέλο - Video

Δείτε την audition του... «Ταρζάν» από την Κρήτη

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026
29.09.26, 22:10
Media

Tags:

GNTM 2026 GNTM AUDITIONS GNTM
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

GNTM: Η Σκιαδενή Άρεσε Και Πέρασε Στην Επόμενη Φάση
29.09.26, 23:09
Media
GNTM: Η Σκιαδενή Άρεσε Και Πέρασε Στην Επόμενη Φάση
GNTM: Ο Ντίνος Δεν Πέρασε, Αλλά Έζησε Την Εμπειρία
29.09.26, 22:09
Media
GNTM: Ο Ντίνος Δεν Πέρασε, Αλλά Έζησε Την Εμπειρία
GNTM: Η Καμίλα «Έσβησε» Με Το Περπάτημά Της Το Ύψος Της
29.09.26, 22:09
Media
GNTM: Η Καμίλα «Έσβησε» Με Το Περπάτημά Της Το Ύψος Της
GNTM: Ο Μύρωνας Δεν Έπεισε Τους Κριτές Ως Μοντέλο
29.09.26, 22:09
Media
GNTM: Ο Μύρωνας Δεν Έπεισε Τους Κριτές Ως Μοντέλο
GNTM Έμι: Ομόφωνα Στο Bootcamp Η Γοητευτική Ζωγράφος
29.09.26, 21:09
Media
GNTM Έμι: Ομόφωνα Στο Bootcamp Η Γοητευτική Ζωγράφος
GNTM: Η Έκπληξη Των Κριτών Στους Υποψήφιους
29.09.26, 21:09
Media
GNTM: Η Έκπληξη Των Κριτών Στους Υποψήφιους
GNTM: H Ζενεβιέβ Μαζαρί «Λύτρωσε» Τον Σάββα
29.09.26, 21:09
Media
GNTM: H Ζενεβιέβ Μαζαρί «Λύτρωσε» Τον Σάββα
GNTM: Ο Γιάννης Θα Φέρει Carrot Cake Στο Bootcamp
29.09.26, 21:09
Media
GNTM: Ο Γιάννης Θα Φέρει Carrot Cake Στο Bootcamp
GNTM: Ο Nikolozi Πέρασε Αέρα Στο Bootcamp
28.09.26, 23:09
Media
GNTM: Ο Nikolozi Πέρασε Αέρα Στο Bootcamp
GNTM: Ο Jean Πέρασε Επιτυχώς Από Τις Auditions
28.09.26, 23:09
Media
GNTM: Ο Jean Πέρασε Επιτυχώς Από Τις Auditions
GNTM: Η Φωτεινή Προβλημάτισε, Αλλά Πέρασε
28.09.26, 22:09
Media
GNTM: Η Φωτεινή Προβλημάτισε, Αλλά Πέρασε
GNTM: Η Audition Του Χρήστου Με Την «Καβαφική Ομορφιά»
28.09.26, 22:09
Media
GNTM: Η Audition Του Χρήστου Με Την «Καβαφική Ομορφιά»
GNTM: Η Εντυπωσιακή Audition Του Μιχάλη
28.09.26, 22:09
Media
GNTM: Η Εντυπωσιακή Audition Του Μιχάλη
GNTM: Η Audition Της Sexy Ines
28.09.26, 21:09
Media
GNTM: Η Audition Της Sexy Ines
GNTM: Το Έντονο Φλερτ Του Νικόδημου Στην Μπέττυ Μαγγίρα
28.09.26, 21:09
Media
GNTM: Το Έντονο Φλερτ Του Νικόδημου Στην Μπέττυ Μαγγίρα
Οι Rainbow Mermaids Στο Cash or Trash
28.09.26, 18:09
Media
Οι Rainbow Mermaids Στο Cash or Trash
First Dates:Δεν Έφτασε Το Πρώτο Ραντεβού Για Ματούλα- Χρήστο
24.09.26, 22:09
Media
First Dates:Δεν Έφτασε Το Πρώτο Ραντεβού Για Ματούλα- Χρήστο
First Dates Tάσος: «Σαν να χαμογελούσε όλο της το πρόσωπο»
24.09.26, 22:09
Media
First Dates Θοδωρής: «Σαν να χαμογελούσε όλο της το πρόσωπο»
Η Ατάκα Πεσίματος Της Ιωάννας: «Θες Να Τρέξουμε;»
24.09.26, 21:09
Media
Η Ατάκα Πεσίματος Της Ιωάννας: «Θες Να Τρέξουμε;»
First Dates: Πόσο χρονών έκανε τη 19χρονη Δανάη η Ζενεβιέβ;
24.09.26, 21:09
Media
First Dates: Πόσο χρονών έκανε τη 19χρονη Δανάη η Ζενεβιέβ;
Video
GNTM
StarX
Ειδήσεις
First Dates
Cash Or Trash
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Master Συνταγές
Τροχός της Τύχης
Back to Top