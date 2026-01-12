VIDEO

Νίκος Μάνεσης: Όσα Είπε Για Την Κηδεία Του Γιώργου Παπαδάκη - Video

«Δεν μπορώ να συνυπάρξω με ανθρώπους που έχυναν κροκοδείλια δάκρυα»

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.26, 10:39
Media

Tags:

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ BREAKFAST@STAR
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Νίκος Μάνεσης - Γιώργος Παπαδάκης
12.01.26, 10:01
Media
Νίκος Μάνεσης: Όσα Είπε Για Την Κηδεία Του Γιώργου Παπαδάκη
Το TractioN Στην Παρουσίαση Του Ημερολόγιου Της Pirelli 2026
11.01.26, 16:01
Media
Το TractioN Στην Παρουσίαση Του Ημερολόγιου Της Pirelli 2026
Νόνη Δούνια: «Ο Πατέρας Μου Πέθανε Στον Ύπνο Του»
09.01.26, 13:01
Media
Νόνη Δούνια: «Ο Πατέρας Μου Πέθανε Στον Ύπνο Του»
Πάτρας για Τσολάκη: «Είναι Άδικο Αυτό Που Συνέβη»
08.01.26, 15:01
Media
Πάτρας για Τσολάκη: «Είναι Άδικο Αυτό Που Συνέβη»
Καποδίστριας
25.12.25, 23:12
Media
«Καποδίστριας»: Tα Εντυπωσιακά Γυρίσματα Της Ταινίας
Αργύρης Αγγέλου
23.12.25, 10:12
Media
Αργύρης Αγγέλου Για Παρά 5: Ήταν Σαν Να Μην Πέρασε Μια Μέρα
Κατερίνα Γκαγκάκη
23.12.25, 10:12
Media
Η Κατερίνα Γκαγκάκη Για Αδύναμο Κρίκο & Μπακοδήμου
Ιωάννα Τούνη
23.12.25, 10:12
Media
Ιωάννα Τούνη: Θα Περάσει Τα Χριστούγεννα Με Τον Πάρη
Μαριλού Κατσαφάδου
22.12.25, 13:12
Media
Μαριλού Κατσαφάδου: Η Συγκινητική Αναφορά Στη Μητέρα Της
IQ 160: Ποιανού Είναι Τελικά Το Φούτερ Και Το... Παιδί;
21.12.25, 23:12
Media
IQ 160: Ποιανού Είναι Τελικά Το Φούτερ Και Το... Παιδί;
IQ 160: Ο Καλατζής Ανησυχεί Για Τη Μουρίκη!
21.12.25, 23:12
Media
IQ 160: Ο Καλατζής Ανησυχεί Για Τη Μουρίκη!
IQ 160: Ο Καλατζής παρεμβαίνει στο μάθημα ανώδυνου τοκετού!
21.12.25, 22:12
Media
IQ 160: Ο Καλατζής παρεμβαίνει στο μάθημα ανώδυνου τοκετού!
Cash or Trash: Η Μπέλε Αγόρασε Τα Γάντια Chanel
19.12.25, 18:12
Media
Cash or Trash: Η Μπέλε Αγόρασε Τα Γάντια Chanel
GNTM Ανέστης
18.12.25, 22:12
Media
GNTM Ανέστης: Είναι Ζευγάρι Με Την Ξένια;
GNTM: Το Φλερτ Του Μιχάλη Με Την Παρτενέρ Του
18.12.25, 22:12
Media
GNTM: Το Φλερτ Του Μιχάλη Με Την Παρτενέρ Του
GNTM: Τα Δύο Αβαντάζ Του Ανέστη
18.12.25, 21:12
Media
GNTM: Τα Δύο Αβαντάζ Του Ανέστη
GNTM: Το Concept Του Ημιτελικού
18.12.25, 21:12
Media
GNTM: Το Concept Του Ημιτελικού
Παζάρι Μέχρι Τέλους: Ο Βασίλης Δεν Υποχωρεί Για Το Φλίπερ
18.12.25, 17:12
Media
Παζάρι Μέχρι Τέλους: Ο Βασίλης Δεν Υποχωρεί Για Το Φλίπερ
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Όσα αποκάλυψε για το reunion του «Παρά Πέντε»
18.12.25, 13:12
Media
Κωνσταντινίδου: Όσα Είπε για το Reunion του «Παρά Πέντε»
GNTM: Η Φωτογράφιση Του Edouardo Με Την Μπέττυ Μαγγίρα
17.12.25, 22:12
Media
GNTM: Η Φωτογράφιση Του Edouardo Με Την Μπέττυ Μαγγίρα
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
Back to Top