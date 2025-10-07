VIDEO

Φάρμα: Η Αντίδραση Των Παικτών Όταν Άκουσαν Το Έπαθλο! - Video Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τις δύο ομάδες