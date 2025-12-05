VIDEO

Ρώμας: Απαντά Για Το Remake Του «Κωνσταντίνου και Ελένης» - Video

Το σχόλιο για τις viral φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025
05.12.25, 10:25
Celebrities & Gossip Νεα

XΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ BREAKFAST@STAR
