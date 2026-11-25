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Ζωγράφου: Tι Λέει Ο Άνδρας Που Έπαθε Ηλεκτροπληξία - Video
Ακούμπησε σε καλώδια κολώνας φωτισμού
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
25.11.26, 22:27
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Tags:
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
ΚΟΛΩΝΑ
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25.11.26, 22:11
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Τοξικολογικές Μαζωνάκη:Η Πρώτη Αντίδραση Του Τεχν. Συμβούλου
25.11.26, 13:11
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Καταγγελίες Για Μία Ακόμη ΜΚΟ: Τι Λένε Οι Γονείς Των Παιδιών
24.11.26, 23:11
Ελλαδα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Άθλιες Συνθήκες Στις Αίθουσες
24.11.26, 23:11
Ελλαδα
Διαρρήκτης Άρπαξε Τάματα Από Τη Μονή Αγάθωνος
24.11.26, 21:11
Ελλαδα
Star Tech: Ο Παναγιώτης Κροκιδάς μιλάει στη Νεφέλη Αγκυρίδου
24.11.26, 15:11
Ελλαδα
Καστελόριζο: Οι Τούρκοι προκαλούν με νέα παράνομη Navtex
24.11.26, 15:11
Ελλαδα
Γουδή: Μυστήριο με την φωτιά στις κλούβες των ΜΑΤ
24.11.26, 15:11
Ελλαδα
Dark Web: Εύκολη η πρόσβαση σε αγορές παράνομων όπλων
23.11.26, 23:11
Ελλαδα
Νέος ΚΟΚ: Φρένο Στην Οδήγηση Super Cars Από 22χρονους
23.11.26, 22:11
Ελλαδα
Λαγονήσι: Τα Μυστικά Των Όπλων Που Ψάχνει Το Εκβιαστών
23.11.26, 22:11
Ελλαδα
Πετυχημένη Η Παρθενική Πτήση Του UAV Patroller
23.11.26, 15:11
Ελλαδα
Πέραμα: Συνεχίζεται ο Γολγοθάς για τους οδηγούς των οχημάτων
23.11.26, 15:11
Ελλαδα
Ήπειρος: 14χρονος μαθητής αναζητούσε όπλο για επίθεση
23.11.26, 14:11
Ελλαδα
Νίκος Αγγελάκης: Μυστήριο Με Τον Θάνατο Του Πρώην Διαιτητή
23.11.26, 12:11
Ελλαδα
Φυλακές Μαλανδρίνου: Λαβράκι από την έφοδο των σωφρονιστικών
23.11.26, 12:11
Ελλαδα
Πετρούπολη: Έπεσε καπάκι φωτιστικού - Τραυματίστηκαν μαθητές
21.11.26, 23:11
Ελλαδα
Κόντρα ΠΑΣΟΚ - «ΕΛΑΣ» Για Τη Σημαία Του Πολυτεχνείου
20.11.26, 23:11
Ελλαδα
Anthropic: 5.100 Εργαζόμενοι Έγιναν Εκατομμυριούχοι
20.11.26, 15:11
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Ivan Greko: Ομόφωνα Αθώος Ο Γνωστός Τράπερ
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