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VIDEO
Θεσσαλονίκη: Ζημιές σε κτίριο για άτομα με σύνδρομο Down - Video
Εικόνες πλήρους καταστροφής από την μανία των βανδάλων
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026
19.11.26, 16:34
Ελλαδα
Tags:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ
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19.11.26, 16:11
Ελλαδα
Σύνταγμα: Έφτασε στην Αθήνα το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
19.11.26, 16:11
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Ζημιές σε κτίριο για άτομα με σύνδρομο Down
19.11.26, 15:11
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Υπό Διαμόρφωση Ο Οικογενειακός Τάφος
19.11.26, 15:11
Ελλαδα
Μιλά H Mητέρα Tης 12χρονης Που Νοσηλεύθηκε Λόγω Αλκοόλ
18.11.26, 22:11
Ελλαδα
Έξι Βασικά Βήματα Προστασίας Από Κυβερνοεπιθέσεις
17.11.26, 23:11
Ελλαδα
Zorpidis Travel: Αναστέλλει Τη Λειτουργία Της
17.11.26, 21:11
Ελλαδα
Star Tech: Ο Δρ Νίκος Ερηνάκης μιλάει με τη Νεφέλη Αγκυρίδου
17.11.26, 12:11
Ελλαδα
ΓΕΕΘΑ: Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Στις 21 Νοεμβρίου
16.11.26, 13:11
Ελλαδα
Άδειασε Η Βίλα Του Γιώργου Μαζωνάκη
16.11.26, 13:11
Ελλαδα
Άγιος Δημήτριος: Κοντά στη σύλληψη του Δράκου η ΕΛΑΣ
15.11.26, 22:11
Ελλαδα
Δήμος Διονύσου: Αγριογούρουνα Σε Κάδους Σκουπιδιών
14.11.26, 22:11
Ελλαδα
Λιμενικό: Προμήθεια Δύο Περιπολικών Ανοιχτής Θαλάσσης
13.11.26, 21:11
Ελλαδα
Ηράκλειο: Αυτοσχέδιο Ρινγκ Σε Πάρκο Με Ανήλικους Μποξέρ
13.11.26, 21:11
Ελλαδα
Πάρος: Έκκληση Για Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
13.11.26, 16:11
Ελλαδα
Πειραιάς: Χτυπούσαν Με Βαριοπούλα Κοσμηματοπωλείο
13.11.26, 13:11
Ελλαδα
Δίκη Μητέρας Από Την Αμαλιάδα: Αναβλήθηκε Για Τις 19/11
13.11.26, 13:11
Ελλαδα
Τρίκαλα: Ξυλοδαρμός Γυναίκας Και Της 13χρονης Κόρης Της
13.11.26, 12:11
Ελλαδα
Κτίριο Υπό Κατάρρευση Στο Κέντρο Της Αθήνας
13.11.26, 11:11
Ελλαδα
Βατίδου: Η Κατάθεση Για Τον Γιο Της Στη Δίκη & Η Ένταση
12.11.26, 22:11
Ελλαδα
Τα Χαρακτηριστικά Του Ηλεκτρικού Καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου
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