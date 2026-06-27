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Λίμνη Αώου: Αυτός Eίναι O Έμπειρος Πιλότος Του Ελικόπτερου - Video

Με τους χειρισμούς του, έσωσε τη ζωή του ίδιου και του Έλληνα πυροσβέστη

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026
26.06.26, 23:21
Ελλαδα

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ΛΙΜΝΗ ΑΩΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
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πιλότος ελικόπτερου
26.06.26, 23:06
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Λίμνη Αώου: Αυτός Eίναι O Έμπειρος Πιλότος Του Ελικόπτερου
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