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Γιορτή Ζωής Με Ηχηρό Μήνυμα Στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης - Video Από τον Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ-Βασιλική Κόμνου» - «Παρών» κι ο Άρης Μουγκοπέτρος