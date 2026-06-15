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Θάνατος Κοινοτάρχη: Δεν Υπάρχουν Στοιχεία, Λέει Ο Δικηγόρος - Video

«Δε στέκεται η δικογραφία», λέει ο δικηγόρος των κατηγορουμένων

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026
15.06.26, 14:11
Ελλαδα

Tags:

ΚΡΗΤΗ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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