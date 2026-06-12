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Δ.Α.Ο.Ε.: Εξαρθρώθηκε Κύκλωμα Διακίνησης Παράνομων Ουσιών - Video
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
12.06.26, 08:27
Ελλαδα
Tags:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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12.06.26, 08:06
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Δ.Α.Ο.Ε.: Εξαρθρώθηκε Κύκλωμα Διακίνησης Παράνομων Ουσιών
11.06.26, 16:06
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09.06.26, 15:06
Ελλαδα
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09.06.26, 14:06
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08.06.26, 22:06
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06.06.26, 23:06
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05.06.26, 22:06
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Καλλιθέα: Νέα Ντοκουμέντα Από Τη Συμπλοκή Σε Κεντρικό Σημείο
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