Retro Nights στο Star με την ταινία Ο Κυνηγός και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Retro Nights στο Star με τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές επιλογές κάθε Παρασκευή!

Απόψε, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στις 24:00 θα προβληθεί η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας Ο Κυνηγός με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ!

Για τους φανατικούς του είδους, η ταινία θεωρείται απλά κινηματογραφικό έπος! Κυνηγητό σε μια άγνωστη, αφιλόξενη ζούγκλα με τον «Άρνι» αντιμέτωπο με έναν out of this world κυνηγό!

Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν στο Μεξικό τον Μάρτιο του 1986 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, ενώ διακόπηκαν για λίγες μέρες, καθώς ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έπρεπε να λείψει για να παντρευτεί τη Μαρία Σράιβερ στις 26 Απριλίου 1986. Τα δύσκολα γυρίσματα απαιτούσαν άψογη φυσική κατάσταση και για αυτό οι ηθοποιοί έκαναν καθημερινά σκληρή προπόνηση.

Η κινηματογραφική εταιρία 20th Century Fox κυκλοφόρησε την ταινία στις 12 Ιουνίου 1987 στις ΗΠΑ. Οι κριτικές μπορεί να ήταν ανάμεικτες, αλλά η ταινία κέρδισε μια υποψηφιότητα στα βραβεία Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερα Οπτικά Εφέ», που για την εποχή τους ήταν πρωτοποριακά.

Με προϋπολογισμό μόλις 15 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία συνολικά κέρδισε 98,3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, γεγονός που την έφερε στη δεύτερη θέση των εμπορικότερων ταινιών για το 1987.Το 2010 η Intrada Records κυκλοφόρησε μόνο σε 300 αντίτυπα το μουσικό θέμα του Άλαν Σιλβέστρι για την ταινία με αποκαταστημένο ήχο, τα οποία και πουλήθηκαν την ίδια μέρα!

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ (PREDATOR)

Παρασκευή 21.2.25 στις 24:00

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 1987



Μια ομάδα ειδικών δυνάμεων, με επικεφαλής έναν σκληρoτράχηλο, αλλά δίκαιο στρατιώτη, τον Ταγματάρχη «Ντατς» Σέφερ, λαμβάνει εντολή να συνεργαστεί με τον συνταγματάρχη Αλ Ντίλον της CIA. Στόχος τους να οργανώσουν μια αποστολή διάσωσης αναζητώντας πιθανούς επιζώντες από ένα ελικόπτερο που καταρρίφθηκε πάνω από μια απομακρυσμένη ζούγκλα στη Νότια Αμερική. Λίγο μετά την προσγείωση, ο Ντατς και η ομάδα του ανακαλύπτουν ότι έχουν σταλεί στο συγκεκριμένο μέρος με ψευδή προσχήματα. Αυτή η διαπίστωση αποδεικνύεται ότι είναι το μικρότερο πρόβλημά τους, όταν βρίσκονται κυνηγημένοι από ένα πλάσμα που δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο…

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερα ειδικά εφέ».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζον ΜακΤίρναν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Καρλ Γουέδερς, Μπιλ Ντιουκ, Ελπίντια Κάριγιο, Τζέσε Βεντούρα

