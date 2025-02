Novalifε: Αφιέρωμα στον έρωτα & τη Valentine’s Day με back to back ταινίες

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου από τις 11:45 με τις ταινίες Out of Africa, The Holiday, The Good House, A Bookshop in Paris, Eiffel και Coup de Chance

Μεγάλοι πρωταγωνιστές, Meryl Streep, Robert Redford, Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black, Sigourney Weaver, Kevin Kline, και εμβληματικοί σκηνοθέτες, Sydney Pollack, Woody Allen δημιουργούν ένα άκρως ερωτεύσιμο αφιέρωμα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου



Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2025. Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη γιορτάζει την Ημέρα των Ερωτευμένων (Valentine’s Day 14/2) με ένα ολοήμερο αφιέρωμα «Be my Valentine» στο Novalifε, προβάλλοντας από τις 11:45, back-to-back τις ταινίες «Out of Africa», «The Holiday», «The Good House», «A Bookshop in Paris», «Eiffel» και «Coup de Chance».

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου οι απανταχού ερωτευμένοι έχουν την τιμητική τους και το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας, το Novalifε παρουσιάζει τα διαφορετικά πρόσωπα του έρωτα με μια σειρά υπέροχων ταινιών. Αναλυτικά οι σινεφίλ θα απολαύσουν:





11:45 Tην αληθινή ιστορία «Πέρα από την Αφρική» (Out of Africa, 1985, διάρκειας 155’) με τους Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer σε σκηνοθεσία του Sydney Pollack. Στην αφιλόξενη Κένυα, η βαρόνη Μπλίξεν αισθάνεται παραμελημένη από τον σύζυγό της, μέχρι που ο έρωτας εμφανίζεται στη ζωή της. Η ταινία χάρισε στον Sydney Pollack το Oscar σκηνοθεσίας.





14:25 Tη ρομαντική κομεντί «The Holiday» (2006, διάρκειας 131’) με τους Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black σε σκηνοθεσία της Nancy Meyers. Αναζητώντας μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητά τους, δυο γυναίκες, με μόνο κοινό τους την ατυχία τους στους άντρες, αποφασίζουν να ανταλλάξουν σπίτια για τις γιορτές των Χριστουγέννων.





17:35 Tη δραματική κομεντί «Ο Έρωτας τα Αλλάζει Όλα» (The Good House, 2021, διάρκειας 104’) με τους Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin, Rob Delaney σε σκηνοθεσία των Wallace Wolodarsky, Maya Forbes. Η Χίλντι Γκουντ είναι μία καυστική κτηματομεσίτρια που αγαπά το κρασί, όσο και τα μυστικά της. Η ‘τακτοποιημένη’ ζωή της, όμως, παίρνει απρόσμενη τροπή όταν έρχεται κοντά με τον εφηβικό της έρωτα. (Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέβιν Κλάιν) 2021, 104’





19:20 Τη ρομαντική ταινία «Το Μικρό Βιβλιοπωλείο στο Παρίσι» (A Bookshop in Paris, 2021, διάρκειας 89’) με τους Sergio Castellitto, Matilda De Angelis, Berenice Bejo σε σκηνοθεσία του Sergio Castellitto. Ο Βιντσένζο περνά τον χρόνο του δουλεύοντας στο βιβλιοπωλείο του και φροντίζοντας την κόρη του, ύστερα από ένα τραγικό ατύχημα, μέχρι που μία εκρηκτική γυναίκα αλλάζει τα πάντα.





21:00 Την αληθινή ιστορία «Eiffel» (Άιφελ 2021, διάρκειας 105’) με τους Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps σε σκηνοθεσία του Martin Bourboulon. Το 1886, η γαλλική κυβέρνηση ζητά από τον Γκουστάβ Άιφελ να δημιουργήσει κάτι θεαματικό. Εκείνος θέλει να ασχοληθεί με το μετρό, όμως η συνάντησή του με ένα πρόσωπο από το παρελθόν αλλάζει τα πάντα.





22:50 Την ταινία του μοναδικού Woody Allen, «Γυρίσματα της Τύχης» (Coup de Chance 2023, διάρκειας 93’) με τους Lou de Laage, Niels Schneider. Μια τυχαία συνάντηση φέρνει κοντά δύο αγνώστους, αλλάζοντας τις ζωές τους με απροσδόκητους τρόπους. Καθώς οι πορείες τους διασταυρώνονται, αντιμετωπίζουν την αγάπη, τη μοίρα και την απρόβλεπτη φύση της ζωής.

Απόλαυσε το αφιέρωμα στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο Novalifε αλλά και Οn Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, όποτε εσύ επιθυμείς μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.

