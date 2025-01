Cash or Trash: Το πιο εντυπωσιακό... μουσικό κουτί «χτυπάει» προσφορές!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να έρθουν και να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 4η σεζόν!

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Αντώνης φέρνει στο Cash or Trash ένα λειτουργικό «μουσικό κουτί», το οποίο ανήκει στον συλλέκτη πατέρα του. Ο πωλητής λαμβάνει μια άκρως ικανοποιητική εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο και μπαίνει με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών. Ο Αντώνης έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του ότι θα ακούσει από τους αγοραστές την προσφορά που έχει βάλει στο μυαλό του. Άραγε, θα το κερδίσει;

Ο Ζαχαρίας είναι απόλυτος γνώστης του αντικειμένου που φέρνει στο Cash or Trash κι έρχεται για να μεταφέρει τις γνώσεις του στους τηλεθεατές, αλλά και στους αγοραστές για το «νερό της ζωής», όπως το λένε οι Ιρλανδοί. Το αντικείμενο ανήκει σε συλλογή συλλέκτη αλλά και ιδιοκτήτη γνωστής αθηναϊκής κάβας. Θα καταφέρει ο Ζαχαρίας να κάνει μια δυνατή συμφωνία και το αντικείμενό του να αλλάξει θέση συλλογής, στο τέλος της δημοπρασίας;

Η Μάρθα φέρνει στο Cash or Trash ένα άκρως συλλεκτικό κόμικ, με υπογραφή του παγκοσμίως γνωστού δημιουργού Stan Lee. Η πωλήτρια πήγε στην Αμερική προκειμένου να ζήσει το όνειρό της και να βρεθεί στη Μέκκα των κόμικς. Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε τον συλλεκτισμό, ενώ πλέον βιοπορίζεται από αυτόν. Στο Cash or Trash η τιμή εκτίμησης δεν επηρεάζει απαραίτητα την τιμή πώλησης, καθώς η δυναμική του κάθε πωλητή είναι μοναδική και στην περίπτωση της Μάρθας ο κανόνας επιβεβαιώνεται. Μια πώληση δεκατέσσερις φορές επάνω από την εκτίμηση εκτινάσσει τα στατιστικά πώλησης του Cash Or Trash στον αέρα!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, θα μας παρουσιάσει, όπως μόνο αυτή ξέρει, ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους, για να είσαι εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια!

Καθημερινά στις 17:25 οι επίδοξοι, εκκεντρικοί, «αδίστακτοι» αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι!

Οι νέοι αγοραστές, ο επιχειρηματίας Άλεξ Σταυρίδης, η επιχειρηματίας ‘Αννα - Μαρία Ρογδάκη, ο CEO κι ιδιοκτήτης φαρμακευτικής εταιρείας Νίκος Μανίας κι ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, έρχονται αποφασισμένοι να τα αγοράσουν όλα και δηλώνουν πως: «Η τέταρτη σεζόν ανήκει στους καινούργιους!».

Οι καινούργιοι αγοραστές, όμως, θα βρεθούν απέναντι στην «παλιά φρουρά» αγοραστών, τον έμπορο κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργο Τσαγκαράκη, την επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, την interior designer Ιόλη Χιωτίνη, τον παλαιοπώλη Δημήτρη Δεμερτζή, τον επιχειρηματία Θάνο Μαρίνη, τον δικηγόρο Φοίβο Στρουγγάρη, την παλαιοπώλισσα Άντα Πανά, την αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου,

τον επιχειρηματία Ρίτσαρντ Κοσκινά, την έμπορο κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και τον γιατρό Γιώργο Δαράβαλη.

Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

