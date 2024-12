6 βραβεία κέρδισε το Star στα Social Media Awards 2024

Με έξι σημαντικές διακρίσεις, το Star επισφράγισε την παρουσία του στα Social Media Awards 2024, που διοργάνωσε για 12η συνεχή χρονιά η Boussias Events, κατακτώντας τα περισσότερα βραβεία ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια.

Τα βραβεία αναδεικνύουν τα πιο δημιουργικά, καινοτόμα και αποτελεσματικά case studies των τελευταίων 12 μηνών στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok και YouTube.

Η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία 460 στελεχών της αγοράς. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με την ανακοίνωση των μεγάλων νικητών.

Το Star, σε συνεργασία με την Advengers, απέσπασε 6 βραβεία: 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη μιας στρατηγικής που συνδυάζει αστείρευτη δημιουργικότητα, καινοτομία και ποιότητα.

Ξεχωριστή διάκριση αποτέλεσε το χρυσό βραβείο για την καλύτερη χρήση του TikTok στην κατηγορία Best Use of TikTok - Best in News & Entertainment, καθώς και το βραβείο για την Καλύτερη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στα Social Media (Best Use of AI in Social Media), που απονεμήθηκε για πρώτη φορά. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η πρωτιά στην κατηγορία Best Use of X (Twitter), που το MasterChef κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.



Οι φετινές διακρίσεις του Star:

· GOLD: Best Use of X (Twitter)

· GOLD: Best Use of TikTok - Best in News & Entertainment

· SILVER: Best Use of Meta Family of Apps | Communication

· SILVER: Best Use of AI in Social Media

· BRONZE: Best Social Media Strategy for Audience Engagement

· BRONZE: Best Use of TikTok Trends



Το Star και η ομάδα του δεσμεύονται να συνεχίσουν να καινοτομούν, χαράσσοντας νέους δρόμους στην ψηφιακή επικοινωνία και στρατηγική προβολής.

