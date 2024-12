Γιορτές στο Star: Ποια project τελειώνουν, ποια σταματούν- Όλες οι αλλαγές

11 μήνες προσμονής για τον 12ο, τον τελευταίο αλλά πιο λαμπερό, φωτεινό και μαγικό μήνα του χρόνου! Ο Δεκέμβριος είναι εδώ, γεμάτος με όλα όσα τον κάνουν μοναδικό! Με τα φουντωτά χριστουγεννιάτικα δέντρα που στολίζουμε με παλιές αναμνήσεις και καινούριες εμπειρίες, τα πολύχρωμα φώτα που ποτέ δεν είναι αρκετά, τα επίκαιρα τραγούδια που θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά, τα χαμόγελα των παιδιών που μας συγκινούν, τις μεγάλες ελπίδες που μας χαρίζουν αισιοδοξία, τις αγκαλιές που ζεσταίνουν την ψυχή μας, τις ευχές μας που θα αλλάξουν τον κόσμο!

Το φωτεινό άστρο του Star θα φέρει σε μεγάλους και μικρούς ένα υπέροχο εορταστικό πρόγραμμα, με χρώματα, μελωδίες, χιούμορ, μηνύματα αγάπης, χαράς, γενναιοδωρίας!

IQ 160

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο Β’ Κύκλος επεισοδίων της αστυκωμικής σειράς IQ 160 ολοκληρώνεται, με τα δύο τελευταία επεισόδια, που θα προβληθούν την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 21:00!

Φάρμα -Μεγάλος Τελικός

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 21:00, ο Μεγάλος Τελικός της Φάρμας με παρουσιαστή τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο! Το υπέροχο ταξίδι της Φάρμας ολοκληρώνεται εντυπωσιακά! Η Μαρία Γιαννοπούλου ή ο Φίλιππος Σωτηρόπουλος, θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις τελευταίες συγκλονιστικές δοκιμασίες και θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000€;

Καθημερινές εκπομπές

Οι ζωντανές μας εκπομπές Βreakfast@Star με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου και Αλήθειες με τη Ζήνα με τη Ζήνα Κουτσελίνη, δεν θα μεταδοθούν από την Τετάρτη 25/12/23 έως και την Τετάρτη 1/1/25.



Το Shopping Star με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν θα μεταδοθεί από τη Δευτέρα 23/12/14 έως και την Παρασκευή 3/1/25.

Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη δεν θα μεταδοθεί από τη Δευτέρα 23/12/23 έως και την Παρασκευή 3/1 25.

Το παιχνίδι Τροχός της Τύχης με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, δεν θα μεταδοθεί από την Τετάρτη 25/12/23 έως και την Τετάρτη 1/1/25.

Η εκπομπή First Dates δεν θα μεταδοθεί την Πέμπτη 26/12/24 και 2/1/25.

Η ξένη σειρά Two and a Half Men δεν θα μεταδοθεί από την Τετάρτη 25/12/23 έως και την Τετάρτη 1/1/25.

Εκπομπές Σαββατοκύριακου



Οι εκπομπές «Stars System» και «Traction», δεν θα μεταδοθούν τα Σαββατοκύριακα 21-22/12/24, 28-29/12/24 και 4-5/1/25.

Η ξένη σειρά «Τα φιλαράκια» δεν θα μεταδοθεί τα Σαββατοκύριακα 28-29/12/24 & 4-5/1/25.

Τη Δευτέρα 23/12/14 και την Τρίτη 24/12/24 στις 15:45 θα μεταδοθούν επίκαιρα επεισόδια.

Την Πέμπτη 2/1/25 και την Παρασκευή 3/1/25 στις 16:00 θα μεταδοθούν επίκαιρα επεισόδια.

Γιορτινή εβδομάδα στο Star με ταινίες από το πρωί έως το βράδυ!

Tο σύνθημα και αυτές τις γιορτές είναι ένα για όσους αγαπάνε το σινεμά: μυρωδιές, μελωδίες και Star ταινίες! Η πιο μαγική εποχή του χρόνου γίνεται ακόμα ωραιότερη και η ατμόσφαιρα ακόμα πιο εορταστική και γιορτινή, συντροφιά με τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, παιδικές και χριστουγεννιάτικες ταινίες, που θα απολαύσουν οι μεγάλοι, οι μικροί, αλλά και όλη η οικογένεια μαζί!

Χριστουγεννιάτικες ταινίες

🎄Τις γιορτινές μέρες να μη μείνετε μόνοι στο σπίτι αλλά με παρέα, για να απολαύσετε στο Star την απόλυτη χριστουγεννιάτικη ταινία! Μόνος στο σπίτι (20/12 στις 22;30), αλλά και Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (23/12 στις 21:00) για να γελάσουμε με τις απίθανες ιδέες του μικρού Κέβιν, που υποδύεται υποδειγματικά ο Μακάλεϊ Κάλκιν, όταν αναλαμβάνει να προστατέψει από τους πιο συμπαθείς κακούς όσα για εκείνον είναι αδιαπραγμάτευτα σημαντικά!

🎄 «Ο Χιονάνθρωπος» (23/12 στις 16:15), μια αγαπημένη οικογενειακή ταινία σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα !

🎄Με οδηγό τη φαντασία «Το πολικό εξπρές» (24/12 στις 21:00) θα μας ταξιδέψει στη μαγεία των γιορτών!

🎄 «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» (23/12 στις 23:40) με τον Μπρους Γουίλις, για όσους τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη περιπέτεια!

🎄 «Last Christmas», (25/12 στις 15:30) μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη ρομαντική κομεντί, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια του αξέχαστου Τζορτζ Μάικλ, που «έντυσε» μουσικά για πάντα τα περασμένα, αλλά και τα επόμενα Χριστούγεννα της ζωής μας!

🎄 «Ο Γκριντς» (25/12 στις 21:00 θα προσπαθήσει και αυτή τη χρονιά να κλέψει τα Χριστούγεννα!

🎄 «Τα Χριστούγεννα του Ντένις του Τρομερού», (26/12 στις 15:30) το τρομερό παιδί αναστατώνει τον κύριο Γουίλσον και μπλέκει τις πιο αστείες χριστουγεννιάτικες περιπέτειες!

🎄 «Ο αδελφός του Άι Βασίλη», (26/12 στις 17:30) μια τρυφερή διασκεδαστική ταινία!

🎄 «Το ξωτικό των Χριστουγέννων», (28/12 στις 15:30) η ταινία που έγινε μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ!

🎄 «New Years Eve», (31/12 στις 17:30) με ένα all star cast: Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Μισέλ Φάιφερ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Χάλι Μπέρι, Τζον Μπον Τζόβι, Σοφία Βεργκάρα, Χίλαρι Σουάν, Άστον Κούτσερ, Ζακ Έφρον!

Ταινίες σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή

Όλο τον χρόνο οι καλύτερες κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι πάντα και μόνο στο Star!

📽«Elvis», η ταινία για τον «Βασιλιά», έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του παγκόσμιου θεάματος, τον μυθικό Έλβις, που συνεχίζει 47 χρόνια μετά τον θάνατό του να θαυμάζεται και να εμπνέει τον μουσικό κόσμο και τις καρδιές μας, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου στις 21:00!

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ σε 8 κατηγορίες.

📽 «Encanto: Ένας κόσμος μαγικός», με την υπογραφή και τη μαγεία της Disney, πρεμιέρα το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 20:45!

Η ταινία κέρδισε δύο Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων» και «Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής Επένδυσης»

📽 «Μόνος στο σπίτι 5», μια διασκεδαστική κωμωδία σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 21:00!

Ακόμη σε ‘Α Τηλεοπτική Προβολή

📽Φλώρα και Οδυσσέας- Κυριακή 22/12 στις 13:00

📽Tom and Jerry στη χώρα του χιονανθρώπου- Τετάρτη 25/12 στις 09:15

📽Η μαύρη καλλονή- Παρασκευή 27/12 στις 12:45

📽Ο βασιλιάς Tweety-Σάββατο 28/12 στις 11:00

📽Η νέα Σταχτοπούτα: Χριστουγεννιάτικη ευχή - Σάββατο 28/12 στις 13:00

📽Τρεις χιλιάδες χρόνια προσμονής- Κυριακή 29/12 στις 15:30

📽A Cinderella Story: Starstruck- Σάββατο 4/1/25 στις 12:45

📽Το σπίτι με το ρολόι στον τοίχο- Κυριακή 5/1/25 στις 17:30

Και πολλές ακόμη ταινίες στο πρόγραμμά μας

Παιδικές

Μαλλιά Κουβάρια, Εγώ ο απαισιότατος 2&3, Ο μαγεμένος πρίγκιπας, Pat the dog: Santa Pat, Τομ και Τζέρι: Η περιπέτεια με τον γίγαντα, Ο γκρινιάρης, Garfield 2, Τομ και Τζέρι: Η ιστορία του καρυοθραύστη, Το μαγικό χαλί, Miraculous Labybug & Cat Noir in NYC, Η εποχή των παγετώνων: Σε τροχιά σύγκρουσης, Μια χαρούμενη οικογένεια 2, True and the Rainbow Winter Wishes, Ο άνθρωπος των σπηλαίων, Μια φορά και έναν καιρό, 100% λύκος, Legend of the Boneknapper Dragon, Turbo, Τομ και Τζέρι: Περιπέτειες με τον Σέρλοκ Χολμς, Σκούμπι Ντου και Μπάτμαν: Περιπέτεια στην Γκόθαμ Σίτι, Έλλιοτ, ο πιο μικρός τάρανδος, Ο πολικός αρκούδος και οι ανίκητοι, Ο Σνούπι και ο Τσάρλι Μπράουν-Πίνατς: Η ταινία

Κινηματογραφικές επιτυχία και για όλη την οικογένεια

Μόνος στο σπίτι 4, Το πλουσιόπαιδο, Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σαςΜια νύχτα στο μουσείο, Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ, Ταξίδι στο κέντρο της Γης, Μόνος στο σπίτι 3, Η τριλογία του κόσμου: Το αστέρι του βορρά, Nanny McPhee και ο μεγάλος σαματάς, Φανταστικά ζώα και που βρίσκονται, Θεός για μια εβδομάδα, Η πρόταση, Πολύ σκληρός για να πεθάνει 2, Τζουράσικ Παρκ, Ταξίδι 2: Το μυστηριώδες νησί, Μια ντουζίνα μπελάδες, Όταν γνώρισα την Πολύ, Η μάσκα, Jurassic Park 3, Dolittle, Ραντεβού για παντρεμένους, Ο μονομάχος, Ημέρα Ανεξαρτησίας 2, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η συντροφιά του δαχτυλιδιού, Now you see me 2, Ο γάμος είναι της μόδας, Διαστημικά καλάθια 2: Η νέα γενιά, Προσεχώς…ζάμπλουτοι, Μια νύχτα στο μουσείο: Το μυστικό του Φαραώ

Γιορτές στη Starland!

Σχολείο τέλος και αρχή για τα πιο αστραφτερά αστέρια των γιορτών, τα παιδικά, χαρούμενα, χαμογελαστά πρόσωπα! «Πασπαλισμένο» με έξτρα δόση χαράς, φαντασίας, γέλιου και απαραίτητα χριστουγεννιάτικης χρυσόσκονης, το παραμυθένιο παιδικό πρόγραμμα της Starland, θα έχει όλους τους αγαπημένους ήρωες και πολλά Christmas Special Episodes τα Σαββατοκύριακα, αλλά και από την Τετάρτη 25/12/24 έως και την Τετάρτη 1/1/25 για να απολαύσουν την πιο όμορφη εποχή του χρόνου!

Δείτε το trailer της γιορτινής Starland!



Ευχές για υγεία, ευχές για αγάπη, ευχές για επιτυχία,

ευχές για ένα ευτυχισμένο και πολλά υποσχόμενο νέο χρόνο,

για έναν καλύτερο, χαρούμενο, πιο όμορφο, πιο δίκαιο κόσμο!

Καλές Γιορτές από το Star!

