Πέντε «Ιστορίες Γυναικών» που άφησαν το στίγμα τους στη showbiz

Γυναίκες που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές και έχουν αφήσει το στίγμα τους στη showbiz, έρχονται να καθηλώσουν και το Δεκέμβριο στο Novalifε μέσα από τις «Ιστορίες Γυναικών»!

Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές κάθε Τρίτη στις 21:00 είναι «Becoming Marilyn» (3/12), «Barbra Streisand Becoming an Icon» (10/12), «This is Joan Collins» (17/12), «Citizen Jane Fonda» (Παραμονή Χριστουγέννων 24/12), «30 Greatest Moments: Adele» (Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12).

Σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές θα απολαύσουν την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου (21:00) το ντοκιμαντέρ «Becoming Marilyn». Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί μία εξερεύνηση στη ζωή της Νόρμα Τζιν, που αποκαλύπτει τη μεταμόρφωσή της σε Μέριλιν Μονρό και τις δυσκολίες και τα όνειρα πίσω από τη θρυλική φιγούρα.

Η συνέχεια είναι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου (21:00) με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Barbra Streisand Becoming an Icon» στο οποίο οι συνδρομητές θα δουν μια εξερεύνηση της ανόδου της Μπάρμπρα Στράιζαντ, που αναδεικνύει το μοναδικό της ταλέντο, την αποφασιστικότητα και την πορεία της προς τη διαχρονική αναγνώριση.

Το ντοκιμαντέρ ««This is Joan Collins»» έρχεται την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου (21:00) σε πρώτη προβολή. Μια ειλικρινής ματιά στη ζωή και την καριέρα της Τζόαν Κόλινς, με προσωπικές αναμνήσεις, εμβληματικές στιγμές και τη δύναμη που κρύβεται πίσω από τη διαχρονική της φήμη.

Την Παραμονή Χριστουγέννων (Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, 21:00) είναι η σειρά του ντοκιμαντέρ «Citizen Jane Fonda» να μεταδοθεί σε πρώτη προβολή. Ένα πορτρέτο της πολυδιάστατης ζωής της Τζέιν Φόντα, από τη λάμψη του Χόλιγουντ στον ακτιβισμό, που αποκαλύπτει την επιρροή της στον πολιτισμό και τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, 21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «30 Greatest Moments: Adele». Ένας εορτασμός της πορείας της Αντέλ μέσα από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας της, που αναδεικνύει το ταλέντο, τα επιτεύγματα και τη συναισθηματική σύνδεση με τους θαυμαστές της.

