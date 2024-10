H ομάδα marketing της Nova κατέκτησε 3 Βραβεία στα IAB MIXX Awards 2024

Γεωργία Zαχαράκη – Digital Strategy & Innovation Director της Tempo OMD, Μαριτίνα Πριοβόλου – Digital Performance Manager της Nova, Σοφία Λίτσoυ – Senior Digital Media Planner της Tempo OMD

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διακρίθηκε στα IAB MIXX Awards 2024 με την ομάδα του marketing και τη διαφημιστική εταιρεία Tempo OMD, αποσπώντας τρία σημαντικά βραβεία για τις επιδόσεις της στο Digital Marketing.

Τα 3 Βραβεία της Nova στα IAB MIXX Awards 2024

Αναλυτικά, η Nova τιμήθηκε με:



• Βραβείο μοναδικού νικητή στην κατηγορία Strategic Search Engine Optimization and Marketing για «Wind Becomes Nova - The Google Ads Merger Saga»

• Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Use of Emerging Technologies για την καμπάνια «Nova goes GREEN in digital media»

• Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Best Data-Driven Marketing Campaign για το «Nova Rebranding»

Στρατής Νικολάου - Head of Programmatic της Tempo OMD, Γεωργία Zαχαράκη – Digital Strategy & Innovation Director της Tempo OMD, Μαριτίνα Πριοβόλου – Digital Performance Manager της Nova, Σοφία Λίτσoυ – Senior Digital Media Planner της Tempo OMD

Κάθε κατηγορία βράβευσης έχει Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο βραβείο, ενώ οι νικητές του Χρυσού βραβείου διαγωνίζονται αυτόματα στα IAB MIXX Awards Europe ανάμεσα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα IAB MIXX Awards αναγνωρίζουν και γιορτάζουν τις καλύτερες digital διαφημιστικές καμπάνιες στην Ελλάδα. Αυτά τα υψηλού κύρους βραβεία, που διοργανώνονται από την IAB Hellas, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που πραγματοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από διεθνείς εμπειρογνώμονες από εταιρείες-μέλη του IAB Europe, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο αξιολόγησης. Οι βραβευμένες συμμετοχές αναδεικνύουν τι λειτουργεί και γιατί στο ψηφιακό μάρκετινγκ, εμπνέοντας τον κλάδο, αναδεικνύοντας καινοτόμες ιδέες και αναδυόμενες τάσεις.

Στρατής Νικολάου - Head of Programmatic της Tempo OMD, Γεωργία Zαχαράκη – Digital Strategy & Innovation Director της Tempo OMD, Μαριτίνα Πριοβόλου – Digital Performance Manager της Nova, Σοφία Λίτσoυ – Senior Digital Media Planner της Tempo OMD

Η ομάδα marketing της Nova, συνεχίζει με δημιουργικότητα και τεχνογνωσία να παράγει αποτελέσματα που αναγνωρίζονται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι επιδόσεις της στα ΙΑΒΒ ΜΙΧΧ Awards είναι απτή αναγνώριση της τεχνογνωσίας της στο digital marketing, θέτοντας, συνεχώς, υψηλούς στόχους κι επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media