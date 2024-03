Ο Νίκος Ψαρράς στην παρέα του TractioN - Δείτε το τρέιλερ

Δείτε το trailer της Κυριακής 10/3

Τον Νίκο Ψαρρά, έναν από τους πιο ταλαντούχους και γοητευτικούς ηθοποιούς, υποδέχεται στο νέο επεισόδιο του TractioN ο Κώστας Στεφανής.

Έχοντας διαπρέψει σε κάθε είδους ρόλο, στην τηλεόραση, στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο, ο Νίκος Ψαρράς έρχεται στο TractioN απλώς σαν ένας παλιός, καλός φίλος!



Πάντα με το χαμόγελο, την ειλικρίνεια και τη μετριοφροσύνη του αντι-σταρ, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μιλά για τη συναρπαστική ζωή του, την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και τις περιπέτειες, που είχε κατά καιρούς οδηγώντας. Εξάλλου, το ολοκαίνουργιο, ακαταμάχητα ελκυστικό και αμιγώς ηλεκτροκίνητο MG4 Electric δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για... εξομολογήσεις, ακριβώς όπως αυτές που καταγράφουν οι κάμερες, ενώ ο Νίκος Ψαρράς συνομιλεί με τον Κώστα Στεφανή.

Στο minimal αισθητικής, πλην...maximal ευρυχωρίας σαλόνι του MG4 Electric, ο Νίκος Ψαρράς περιεργάζεται τις hi-tech λειτουργίες του οχήματος, μέσω της «αιωρούμενης» κεντρικής κονσόλας.

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ VOLVO EX 30: To TractioN, με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει ένα πολύ ξεχωριστό μοντέλο, ένα όχημα που αποτελεί τομή στην πορεία της Volvo, το EX 30. Όπως εξηγούν στην κάμερα της εκπομπής ο Μάνος Στεφανής και ο Θωμάς Ευθυμίου, ως το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό Volvo στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία των Β-SUV, επιχειρεί να αγγίξει το «άριστα 10» σε όλους τους επιμέρους τομείς ταυτόχρονα. Εκτός των άλλων καινοτομιών του, το Volvo EX 30 συνιστά υπόδειγμα φροντίδας για το περιβάλλον. Διότι, όχι μόνο είναι ένα αυτοκίνητο μηδενικών ρύπων, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό κατασκευάζεται από ανακυκλωμένα υλικά!

➢ KIA EV6 GT: Με 585 ίππους, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα, το Kia EV6 GT αιφνιδιάζει με τις επιδόσεις του ακόμη και τους πολύπειρους συνεργάτες του TractioN. Με σχήμα επιθετικό και φουτουριστικό, με λεπτομέρειες που... «κλείνουν το μάτι» σε όσους ξέρουν να αναγνωρίζουν τις σπορ εκδόσεις ήδη καταξιωμένων μοντέλων, το Kia EV6 GT έρχεται με τον αέρα του νικητή. Και, ομολογουμένως, δεν δυσκολεύεται να αποσπάσει το θαυμασμό, ακόμη και όταν η βροχή παίζει απρόβλεπτα παιχνίδια με τις κάμερες του TractioN!

➢ HONDA NX 500: Ο... «γητευτής των διτρόχων», Θανάσης Χούντρας, αναλαμβάνει εκ μέρους του TractioN να μυήσει τους φίλους της εκπομπής στη συνταγή της ολοκαίνουργιας, αν και με μακρά ιστορία, καθώς αποτελεί απόγονο της δημοφιλούς «Dominator» των 90s, Honda NX 500! Μια μοτοσικλέτα ευέλικτη, δυναμική, ασφαλή, αλλά και άνετη, με όλα τα προσόντα, δηλαδή, για να ξυπνήσει μέσα στην ψυχή κάθε αναβάτη το... δαιμόνιο της περιπέτειας!



Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Νίκος Κροντηράς – Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef

