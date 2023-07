Fame Story: Ο Αργυρός, η Καλομοίρα, ο Λιανός, ο Πετρέλης και τα άλλα παιδιά

Δείτε το trailer του νέου Fame Story

Το Fame Story, η διάσημη μουσική ακαδημία επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Star με τον Νίκο Κοκλώνη στην παρουσίαση.

Ευκαιρία να θυμηθούμε τους παίκτες που ξεχώρισαν μέσα στα χρόνια από το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, προσωπικότητες που άφησαν το δικό τους σημάδι όχι μόνο στη μουσική, αλλά στη σόουμπιζ γενικότερα!

Καλομοίρα Σαράντη

Η Καλομοίρα ήταν η νικήτρια του Fame Story 2 το 2004 με τον κόσμο να την υποστηρίζει θερμά από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η συμμετοχή της άφησε εποχή χάρη στο νεαρό της ηλικίας της που ήταν γεμάτη γλύκα, νάζι κι αθωότητα με το Καλομοιράκι, ως Britney Spears της Ελλάδας, να γίνεται για χρόνια ένα από τα πιο αγαπητά πλάσματα της ελληνικής σόουμπιζ. Μερικές από τις μουσικές της επιτυχίες είναι τα: Νομίζεις, Παίζεις, Κι όλο περιμένω, My Secret Combination & Please don’t break my heart.

H Καλομοίρα κατάφερε να κερδίσει και τι ευρωπαϊκό κοινό κατακτώντας την 3η θέση στον διαγωνισμό της Eurovision το 2008, φτάνοντας στην τρίτη θέση με το τραγούδι My Secret Combination.

Δείτε την Καλομοίρα με το My Secret Combination στη σκηνή της Eurovision

Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στο Fame Story 3, που προβλήθηκε τη σεζόν 2004-2005.

Μπορεί τo μεγάλο έπαθλο να κέρδισε ο Περικλής Στεργιανούδης «παλεύοντας» με τον Γιώργο Λιανό, όμως ο Κωνσταντίνος, είχε δείξει από την πρώτη στιγμή το ταλέντο του κι ότι θα είχε μια λαμπρή καριέρα στον καλλιτεχνικό χώρο. Μερικά χρόνια μετά αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους και γοητευτικότερους τραγουδιστές της χώρας με δεκάδες επιτυχίες στα ραδιόφωνα και τα κλαμπ, sold out συναυλίες κι αρκετές σημαντικές συνεργασίες.

Το τελευταίο σουξέ του Κωνσταντίνου Αργυρού έχει τον τίτλο Ελπίδα

Γιώργος Λιανός

Eίναι αναμφίβολα ένας από τους πιο αγαπητούς παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, καταφέρνοντας να κερδίσει την αγάπη του κοινού, τόσο με το ταλέντο όσο και με την προσωπικότητά του. Αυτό που ίσως κάποιοι δε θυμούνται είναι ότι το βασικό ταλέντου του Γιώργου Λιανού είναι στο τραγούδι κι έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Fame Story 3. Ο Γιώργος έφτασε στον τελικό του talent show, ωστόσο έχασε τον μεγάλο τίτλο από τον παίκτη-φαινόμενο Περικλή Στεργιανούδη. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Ακούστε την επιτυχία του Γιώργού Λιανού από τη σειρά Το Καφέ της Χαράς, με τίτλο Ας Εκτεθώ

Νίνο

Ο Νίνο είναι ένας από τους τραγουδιστές που δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε και πολλές φορές σε συνεντεύξεις του έχει αναφερθεί στο πρώτο Fame Story που τον έκανε διάσημο και τον βοήθησε να πετύχει κάποια από τα όνειρά του. Τι κι αν τότε κέρδισε ο Νότης Χριστοδούλου κι η Άσπα έγινε το πρόσωπο της εποχής για άλλος λόγους, ο Νίνο, του οποίου τα πόστερ βρίσκονταν σε όλα τα κοριτσίστικα δωμάτια, έχτιζε σιγά σιγά την καριέρα του με αρκετές επιτυχίες και τον Σταμάτη Γονίδη να του υπογράφει μερικές από αυτές. Στη συνέχεια ήρθε ο Φοίβος με ακόμα περισσότερα hits να ακολουθούν.

Ακούστε τη μεγάλη επιτυχία του Νίνο, Έρωτά μου

Ραλλία Χρηστίδου

Ποιος θα περίμενε «απόφοιτος» του Fame Story 2 να φτάσει μέχρι τα έδρανα της ελληνικής βουλής. Κι όμως η τραγουδίστρια και βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Ραλλία Χρηστίδου, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μετά τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική μουσική Ακαδημία, όπου κι έφτασε στον τελικό, αλλά έχασε από την Καλομοίρα.

Μουσικά ήταν ενεργή μέχρι πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ενώ από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν η διασκευή Εγώ για σένα.

Ακούστε την επιτυχία της Ραλλίας Χρηστίδου με τίτλο Εγώ για σένα

Θάνος Πετρέλης

Ένας από τους πιο... διαπρεπείς φειμστορίτες ήταν ο Θάνος Πετρέλης. Η λαϊκή του φωνή και το γκελ που είχε στο κοινό τον έκαναν διάσημο σε μία νύχτα. Συμμετείχε στο Fame Story 2 και παρότι βγήκε τρίτος η επιτυχία τον περίμενε στη γωνία. Πρώτο του σουξέ το τραγούδι Το αίμα μου (είχε το χρώμα του ουρανού), με τον συνθέτη Φοίβο να τον αναλαμβάνει μουσικά στη συνέχεια και να απογειώνει την καριέρα του.

Για αρκετά χρόνια ο Θάνος Πετρέλης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους λαϊκούς ερμηνευτές της χώρας.

Το Κερνάω είχε γίνει ένα από τα τραγούδια-σλόγκαν της εποχής

Χριστίνα Κολέτσα

Ένα από τα πιο πιο σέξι κορίτσια του Fame Story ήταν σίγουρα η Χριστίνα Κολέτσα. Το 2006 η νεαρή τραγουδίστρια αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο Fame Story 4, η αίτησή της έγινε δεκτή και παρότι δεν κέρδισε την πρώτη θέση, υπήρξε μια από τις πιο δημοφιλείς παίκτριες στο show, έτσι έγινε και πιο γνωστή στο ευρύ κοινό.

Από τότε γνώρισε επιτυχία στις νυχτερινές της εμφανίσεις, ενώ έχει ασχοληθεί ενεργά με την τηλεόραση, συμμετέχοντας σε αρκετές εκπομπές.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Χριστίνας Κολέτσας ήταν το 6η Αίσθηση

Λεωνίδας Μπαλάφας

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας μπήκε αιφνίδια στην τηλεοπτική και μουσική μας πραγματικότητα το 2006 συμμετέχοντας στον τέταρτο κύκλο του Fame Story. Η διαφορετική του μουσική άρεσε πολύ σε κριτική επιτροπή και κοινό, με τον νεαρό μουσικό να αναδεικνύεται στον πιο «έντεχνο» νικητή της Ακαδημίας.

Υπογράφοντας τα δικά του τραγούδια, ακολούθησε μια λιγότερο glam αλλά περισσότερο ουσιαστική μουσικά καριέρα με αρκετά τραγούδια του να ξεχωρίζουν.

Ακούστε το Μην Αρχίζεις Ξανά του Λεωνίδα Μπαλάφα

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το Fame Story έχουν ξεκινήσει. Αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε τα μαθήματα στη μουσική Aκαδημία, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση στο famestory.gr.

