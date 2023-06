Barbie: Ένα δωρεάν διήμερο στη διάσημη ροζ έπαυλη με οικοδεσπότη τον Kεν

Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Barbie» στις αίθουσες τέσσερις τυχεροί θαυμαστές της θα μπορούν να μείνουν δωρεάν στην «ονειρεμένη ροζ έπαυλη» που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας.

Σύμφωνα με την καταχώριση της Airbnb που «υπογράφει» ο Κεν οι επισκέπτες θα μπορούν στις 21 και 22 Ιουλίου να απολαύσουν ένα γεύμα με θέα τον ωκεανό να κοιμηθούν στο υπνοδωμάτιο του επί χρόνια συντρόφου της Βarbie με την «υπέροχη ντουλάπα» του και να επιστρέψουν στο σπίτι τους με ένα ζευγάρι πατίνια και μια σανίδα του σερφ.

«Οσο η Barbie λείπει, μου έχει παραδώσει τα κλειδιά του DreamHouse της και, αυτό το καλοκαίρι, το δωμάτιό μου θα μπορούσε να γίνει δικό σας για μία νύχτα», αναφέρεται στην καταχώριση.

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a.... real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything... a water slide... floating "KEN" letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf