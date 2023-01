Η Rihanna στο Super Bowl - Δείτε το εντυπωσιακό teaser trailer!

Δείτε βίντεο για τη Rihanna από την εκπομπή Breakfast@Star

Άκρως εντυπωσιακή είναι η Rihanna στο βιντεάκι που πόσταρε ενόψει της εμφάνισής της στο Halftime Show του Super Bowl 2023, δηλαδή στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (NFL).

Φορώντας μια ολόσωμη μαύρη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ και μια νέον λαχανί γούνα, η Rihanna δείχνει πιο όμορφη από ποτέ, μόλις λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στη μουσική, αφού το Super Bowl θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου.

Με άκρως εντυπωσιακό look η Rihanna στο trailer του Super Bowl 2023

Καθώς η σιλουέτα της 34χρονης σούπερ σταρ έρχεται στο επίκεντρο του βίντεο, ακούγεται μια φωνή να λέει: «Πέρασαν 2.190 μέρες», ενώ μια άλλη λέει: «Rihanna, where have you been?» (δηλ. Ριάνα πού ήσουν;), κάνοντας ένα παιχνίδι με τις λέξεις και το ομώνυμο τραγούδι της. Ακόμα μια φωνή ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Σε περιμέναμε!».

Οι σκληροπυρηνικοί θαυμαστές της «RiRi» περιμένουν έξι χρόνια για την επιστροφή της. Η τελευταία της ζωντανή εμφάνιση ήταν στα βραβεία Grammy το 2018.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media