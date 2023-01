Ο «Τιτανικός» ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους 25 χρόνια μετά - Τι αλλάζει

Κέιτ Γουίνσλετ: «Μου έλεγαν πως ήμουν πολύ χοντρή στον Τιτανικό» - Breakfast@Star

O «Τιτανικός» επιστρέφει στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2023 με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας.

Η πολυαγαπημένη ταινία του 1997 του Τζέιμς Κάμερον θα προβάλλεται στους κινηματογράφους σε βελτιωμένη (remastered) έκδοση 3D 4K HDR και υψηλό ρυθμό καρέ από τις 10 Φεβρουαρίου 2023.

#Titanic returns to the big screen in 4K 3D for a limited time on February 10. pic.twitter.com/xdbeJb801A