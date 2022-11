6 βραβεία κέρδισε το Star στα Social Media Awards 2022

Τα Social Media Awards συμπλήρωσαν 10 χρόνια διεξαγωγής και το γιόρτασαν με μία εντυπωσιακή τελετή απονομής, κατά τη διάρκεια της οποίας βράβευσαν τα πιο δημιουργικά, καινοτόμα και αποτελεσματικά case studies της χρονιάς στα Social Media.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε, παρουσία 450 στελεχών, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, στο Fantasia, κρατώντας μέχρι τέλους αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με την ανακοίνωση των μεγάλων νικητών, όχι μόνο της χρονιάς, αλλά ολόκληρης της δεκαετίας!

To Star σε συνεργασία με την εταιρία Advengers, βρέθηκαν στην κορυφή και κέρδισαν 6 βραβεία σε τρεις κατηγορίες, για την πρωτότυπη, γεμάτη αγάπη και αστείρευτη φαντασία στρατηγική προβολής τριών αγαπημένων τηλεοπτικών projects.

Platinum & Gold

στην κατηγορία «Best Use of Twitter» για την εκπομπή «MasterChef 2022».

Το Twitter του MasterChef 2022, ανέβηκε επίπεδο! Το @MasterChefGR αποτελεί κάθε χρονιά ένα πολύ δυναμικό μέρος της εκπομπής, ενδυναμώνοντας τη διάδραση & το loyalty μεταξύ χρηστών και MasterChef. Φέτος η περσόνα του «τουιτερά» σήκωσε εκτός από το Χρυσό και το Platinum βραβείο, αφού κυριολεκτικά δίδαξε coolness! Έγινε ο πλέον ειδικός στο σχολιασμό γευστικών προτάσεων, στο να ανάβει & να σβήνει φωτιές, να ξεκινάει ξεκαρδιστικούς διαλόγους, να δίνει tips για το… «ακόνισμα των μαχαιριών» και να ενισχύει τον παλμό των εξελίξεων με τα ευρηματικά poll του!

Gold

στην κατηγορία «Best Use of Stories» για την εκπομπή «MasterChef 2022».

Φέτος τα stories απογειώθηκαν! H creative στρατηγική, τα δυναμικά templates και το execution στο Instagram του @MasterChefGR ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΑΝ την αποτελεσματικότητα από πέρσι! Τα stories προσέδωσαν επικοινωνιακή υπεραξία καθώς -αν και το MasterChef δεν είναι live- ενέτεινε την αίσθηση των χρηστών καθώς φάνταζε ως real time περιεχόμενο!

Silver

στην κατηγορία «Best Use of Stories» για την εκπομπή «GNTM 4».

Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν, στόχος για το Instagram του GNTM 4 ήταν να διπλασιαστεί η διάδραση, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία, που προσφέρει η πλατφόρμα. Τελικά… το ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΑΜΕ! Με ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, backstage cues και interactive polls, sliders, questions, τα Instagram Stories μας βγήκαν ON TOP, καθώς το κοινό επιβράβευσε τη στρατηγική μας αυξάνοντας όλες τις βασικές μετρήσεις!

Silver

στην κατηγορία «Best Use of Twitter» για την εκπομπή «GNTM 4».

Η μάχη στο digital περιβάλλον για το attention span των χρηστών εντάθηκε; Challenge accepted!

Το Twitter του GNTM ήταν εκεί, σε κάθε δευτερόλεπτο τηλεοπτικής μετάδοσης για να αλληλοεπιδράσει με όλους τους χρήστες, με αποτέλεσμα να αυξήσει τις βασικές μετρήσεις κατά 50%!

Silver

στην κατηγορία «Best Use of TikTok» για την εκπομπή «Dancing With The Stars».

Το DWTS είναι συνώνυμο του TikTok! To show είναι το πλέον κατάλληλο για να κυριαρχήσει σε αυτή την πλατφόρμα. Έτσι, εντοπίσαμε τη μοναδική αυτή ευκαιρία και θέσαμε ως στόχο να κάνουμε τον κόσμο να χορέψει στους ρυθμούς του δικού μας χορευτικού πάρτι μέσα από το TikTok! Φυσικά αυτό αποτυπώθηκε και ποσοτικά, καθώς τα εντυπωσιακά TikToks, που δημιουργήσαμε, ξεσήκωσαν το κοινό συγκεντρώνοντας 20 εκατομμύρια views!

